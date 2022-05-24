Кішка Шафа повернулася додому. Її господиня соромить псевдовласників

Легендарну кішку з Бородянки нарешті повернули справжнім господарям. Охочих взяти її собі виявилося напрочуд багато

Кішка Шафа, точніше, Глорія, вже вдома / Фото: Колаж: Сьогодні

Популярна 12-річна кішка Шафа (її справжнє ім'я – Глорі) з зруйнованого будинку в Бородянці майже за місяць після свого порятунку та лікування повернулася до господарів. Про це "Сегодня" розповіла власниця цієї тварини Анастасія Луньова.

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Перший знимок кішки Шафи в рідному домі

Звикає до будинку, галасу вже не боїться

Нагадаємо, на початку травня рятувальники та волонтери врятували кішку із зруйнованої росіянами багатоповерхівки. Було організовано спецоперацію – до Бородянки пригнали спецтехніку, за допомогою якої вдалося піднятися та спустити тварину на землю.

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"Тиждень тому ми приїхали до ветклініки відвідати її. Глорі була ще слабенька, була на кисневій підтримці. Ми були на зв'язку з лікарями, стан кішки з кожним днем покращувався і в результаті став стабільним – вона стала самостійно дихати, після чого нам дозволили її забрати", – розповіла Анастасія.

За її словами, у перші дні кішка виглядала переляканою, але відповідала взаємністю на ласки, до яких звикла змалку.

"Звикає до нового будинку. Раніше боялася гучних звуків, зараз поводиться активно і не боїться шуму. Апетит у неї чудовий", – уточнює Анастасія.

Господині довелося доводити права на кішку

Спочатку, після виявлення та порятунку кішки в зруйнованому будинку Бородянки, на неї стали претендувати 12 осіб, потім це число збільшилося до 15. Кожному, хто називав себе "господарем" кішки, справжня власниця побажала знайти свою тварину і додала, що нехай обман залишиться на совісті кожного, хто хотів забрати собі Глорі.

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Історія з цією твариною трохи схожа на детективну. Як з'ясувалося, волонтери назвали її Шафою, але насправді кішку звуть Глорі. Справжня господиня надала громадськості фото кішки з мирного життя. Саме воно й вирішило спірне питання. Оце фото.