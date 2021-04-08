Космічна держава. "Батько" першого польоту на Місяць жив під чужим ім'ям

До 60-річчя першого польоту людини в космічний простір сайт "Сьогодні" завершує власну багатоступеневу "ракету" – серію публікацій, присвячену тим піонерам космонавтики, які мають українське коріння. Нагадаємо, що героями перших серій нашого космічно-публіцистичного серіалу стали:

Пам'ятна дошка Шаргею в Харкові. Фото: Вікі

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Наш сьогоднішній герой Олександр Шаргей – ще одна трагічна постать радянської історії, чиї роботи, як і розробки Георгія Лангемака, були оцінені значно пізніше смерті автора. У тридцятих роках, ще до розгрому реактивного НДІ (НДІ №3), вчений отримав пропозицію Сергія Корольова про співпрацю, але був змушений відповісти відмовою – він жив під чужим прізвищем і за фальшивими документами. Але пройде півстоліття, і його розрахунки оптимальної траєкторії польоту до Місяця будуть використані Національним космічним агентством США NASA у місячній програмі Appolo.

Під чужим ім'ям

Олександр Гнатович Шаргей народився у 1897 році в Полтаві. В його жилах текла єврейська кров по батькові і шведська – по матері. Прадід Шаргея, Антон Андрійович Шліппенбах, був учасником Великої Вітчизняної війни 1812 року, пише В. К. Малиновський в роботі "Деякі штрихи до біографії А. І. Шаргея (Ю. В. Кондратюка)".



Він рано втратив батьків, після мобілізації на Першу світову війну воював у званні прапорщика, а потім двічі дезертирував – спершу з Кавказького фронту, а потім з лав Білої армії. Після невдалої втечі за кордон у 1921 році отримав фальшиві документи на ім'я уродженця Луцька Юрія Васильовича Кондратюка і поїхав якомога далі від рідних місць, де його могли впізнати – спершу на Кубань і Північний Кавказ, а потім в Сибір. Чуже прізвище Шаргей носитиме до самого кінця.

Джон Корнеліус Хуболт і правда віддалено нагадував Шаргея зовні. Фото: Вікі

Одна з численних легенд, що оточують біографію вченого, стверджує, що Шаргей взяв прізвище вбитого ним чоловіка. Згідно з іншою легендою, Шаргей потрапив під час Другої світової в полон, працював разом з творцем "зброї відплати", ракет ФАУ, Вернером фон Брауном на легендарному ракетному полігоні Пенемюнде, а після війни "сплив" за океаном під личиною Джона Корнеліуса Хуболта, одного з керівників програми Appolo. Звичайно ж, це не так. Померлий у 2014 році в 95-річному віці Хуболт не приховував, що використовував у своїй роботі книги Шаргея і піонера німецького ракетобудування Германа Юліуса Оберта.

У найкрасивішій байці з тих, які оточують біографію Шаргея, стверджується, що перший варіант книги "Тим, хто буде читати, щоб будувати", в якій молодий вчений описав чотириступінчасту ракету з камерами згоряння двигуна, в якій форсунки розташовані в шаховому порядку, і т.д., створювався в Києві влітку 1919 року, коли влада в місті переходила з рук в руки. Нібито відома навіть адреса – вул. Гоголівська, 15, де Шаргей переховувався у товариша по гімназії Миколи Скринька.

"Тільки в шістдесятих я дізнався, що Шаргей був великим ученим"

Можливо, в цьому будинку Шаргей написав свою першу книгу про космічні польоти. Фото: my-realty.kiev.ua

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Насправді біографія Шаргея була набагато прозаїчніша і коротша. Вчений жив у безвісті, під щогодинним гнітом страху перед викриттям, чому Шаргею довелося відмовитися від справи, яка могла б стати головним тереном його життя – будівництва ракет. У 1930 році він був засуджений на три роки таборів за "шкідництво", де працював у "шарашці", як називали конструкторські бюро і наукові лабораторії, де під наглядом НКВС працювали засуджені вчені.

Після повернення з таборів Шаргею, здавалося б, посміхнулася удача: він очолив проєкт будівництва великої вітроелектростанції в Криму, який до 1938 року був згорнутий за вказівкою "згори". Не дивно, що нащадкам хотілося "розфарбувати" біографію вченого, повну особистих втрат і професійних невдач.

6 липня 1941 року Шаргей записався в народне ополчення, і вже наступного дня відправився зв'язківцем на фронт. Офіційно вчений вважається зниклим безвісти, але більш пізні свідчення вказують на те, що Шаргей загинув у лютому 1942-го.

"Я картав себе в тому, що знаючи про Кондратюка, як про талановитого теоретика космонавтики, нічого не зробив для відкликання його з фронту, – писав дійсний член Академії космонавтики К. Е. Ціолковського Борис Романенко в книзі "Юрій Васильович Кондратюк". – На початку 1944 р. я був демобілізований з армії і зайнявся пошуково-дослідницькою роботою, що стосується Кондратюка... Пізніше мені вдалося зустрітися з полковником у відставці Дергуновим Сергієм Кириловичем, який 10 вересня 1990 р. у своєму рапорті до військкомату Київського району м. Москви повідомив про те, що він проходив у діючій армії службу... разом з Ю. В. Кондратюком. У медсанбаті С. К. Дергунов дізнався про те, що в лютому 1942 р. Кондратюк загинув у бою. Як пише в своєму рапорті Дергунов, він тільки в 60-ті роки дізнався, що Кондратюк був великим ученим в галузі космонавтики".



У своїх роботах Шаргей пропонував використовувати такі інноваційні рішення в галузі ракетобудування:

опір атмосфери для гальмування ракети під час спуску з метою економії палива;

гравітаційне поле зустрічних небесних тіл для додаткового розгону або гальмування космічного апарату під час польоту в Сонячній системі ("пертурбаційний маневр");

сонячну енергію для живлення бортових систем космічних апаратів;

під час польотів до інших планет виводити корабель на орбіту штучного супутника, а для посадки на них людини і повернення на корабель застосувати невеликий злітно-посадковий модуль (власне, цю пропозицію і було реалізовано агентством NASA).

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Саме за океаном першими по достоїнству оцінили внесок українського вченого в космонавтику. Ім'я Шаргея-Кондратюка внесено до зали слави музею NASA в Аламагордо (Нью-Мехіко, США), в його честь названий кратер на зворотному боці Місяця.

Нагадаємо, що 6 квітня NASA провело успішне випробування з приводнення капсули корабля Orion, призначеного для польотів на Місяць в рамках місії Artemis.

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