Підступний "Омікрон": як не переплутати з ГРВІ – відповідь лікаря

Після інфікування людини вірус швидко стає заразним для інших

Симптоми нового штаму "Омікрону" можна переплутати з ГРВІ. Фото: колаж "Сьогодні"

"Омікрон" за симптомами схожий на звичайну ГРВІ. Захиститися від нового штаму коронавірусу допоможе не лише вакцинація, а й дистанція, носіння маски в людних місцях та регулярне миття рук.

Про це повідомила менеджерка з громадського здоров'я управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради Надія Лабанда, повідомляє АСС.

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Поширені симптоми "Омікрону"

Нежить

Головні болі

Втома

Чхання

Біль у горлі

"До речі, відмінний від попередніх штамів симптом – чхання та захриплість голосу. А ось температуру фіксують лише у чверті випадків. Втрата смаку та запаху – теж зустрічаються рідко. Тобто "Омікрон" дуже схожий на звичайну ГРВІ", – розповіла Лабанда.

Вона зазначила: незважаючи на те, що симптоми "Омікрону" схожі на застуду, новий штам також може спричинити тривалі наслідки для здоров'я, госпіталізацію та летальні випадки.

Після інфікування людини вірус стає заразним для інших, тому що інкубаційний період "Омікрону" – всього 3 дні.

"Всі ці ознаки недуги набувають більш важкої форми і продовжуються довше у тих, хто не вакцинувався. У вакцинованих і вже перехворіли на коронавірус захворювання відбувається в більш легкій формі", – наголосила Лабанда.

"Омікроном" більше хворіють молоді люди: середній вік пацієнтів – 30,8 року. Тоді як на "Дельту" хворіли люди від 38 років і старші.

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Лабанда закликала людей вакцинуватися і додала, що слід не забувати про прості правила, які захищають: дистанція, носіння маски в людних місцях та регулярне миття рук.

"Омікрон" наступає! Ще в одній області України випадки зараження новим штамом

У Чернівецькій області офіційно підтвердили циркуляцію штаму коронавірусу "Омікрон". Таких випадків щонайменше 16.

Днями до Києва на дослідження були надіслані 30 зразків. У 16 із них виявлено варіант вірусу "Омікрон". Інші 14 зразків містили штам "Дельта".