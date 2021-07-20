Козак оцінив шанси України на вступ до НАТО і ЄС

Козак сумнівається, що Україна вступить в НАТО та ЕС найближчим часом. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна має право на вступ до НАТО. Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак в інтерв'ю Politique Internationale, опублікованому у вівторок, 20 липня, на сайті посольства РФ у Франції .

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"В будь-які альянси вступати – це виняткове суверенне право України. Незалежно від того, вигідно це, чи невигідно Росії. Все, що ми можемо зробити в цих умовах – це роз'яснити наслідки для політичних і економічних відносин з нашою країною. З тим, щоб вибір Києва був усвідомленим. У цьому наша прагматична позиція", – підкреслив він.

У той же час Козак сумнівається у швидкому членстві України в ЄС та НАТО.

"М'яч на стороні ЄС і НАТО. За нашими оцінками, навряд чи Україна до них приєднається в найближчому майбутньому", – додав він.

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Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що президент Володимир Зеленський розкритикував Європейський Союз за відсутність конкретики стосовно України.

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Також ми інформували, що у Вільнюсі відбулося третє засідання "Люблінського трикутника", під час якого міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба, Литви Габріелюс Ландсбергіс і Польщі Збігнєв Рау підписали ряд нових документів, в тому числі декларацію про підтримки України в НАТО і ЄС.