Козак пропонує за рік закінчити війну на Донбасі, але на умовах Кремля

Москва не виконує навіть перший пункт Мінських угод, але постійно звинувачує Київ у зриві домовленостей

Дмитро Козак / Фото: kremlin.ru

Росія розв'язала війну на Донбасі, а тепер погрожує навіть вторгнутися туди. При цьому намагається схилити Київ на мирне врегулювання, але на своїх умовах. Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак пропонує піти Мінськими угодами, які прописані не на користь України.

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В інтерв'ю французькому виданню Politique Internationale він зазначив, що конфлікт на Донбасі дійсно може бути врегульований у повному обсязі протягом одного року.

"Від прийняття комплексу законодавчих актів України до проведення позачергових місцевих виборів і відновлення Києвом контролю над всією сукупністю державного кордону. Це можливо, якщо істинною метою українських керівників є завершення конфлікту, а основою для цього – Мінські угоди", – сказав Козак.

Він перерахував кроки, які призведуть до закінчення війни, але вони або не на користь України, або Козак маніпулює фактами. Наприклад, він поскаржився, що після підписання у 2015 році "Мінська" не сталося відведення важкого озброєння. Але тоді Росія навіть після захоплення Дебальцевого продовжувала обстрілювати ЗСУ і не збиралася прибирати зброю.

Козак каже, що Київ не відповідає на "мирні пропозиції" бойовиків т.зв. "ДНР" і "ЛНР", і нібито "не розкриває навіть усного опису свого бачення майбутніх фінальних умов врегулювання конфлікту" . Київ уже давно офіційно дав зрозуміти, що не буде вести переговори з бойовиками, а тільки з Росією, а також підтримав новий мирний план, т.зв. кластери Франції та Німеччини.

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Козак заявляє про відсутність виконання домовленостей Паризького саміту "Нормандськоъ четвірки". У той же час в Україні відзначають, що саме Росія нічого не виконала: було укладено перемир'я, яке вже давно не дотримується.

"У логіці врегулювання будь-якого конфлікту, навіть на побутовому рівні, першим кроком до його припинення є досягнення домовленостей сторін про умови безконфліктного співіснування у майбутньому. Як тільки така згода досягнута, сторони досить легко домовляються про припинення будь-яких недружніх дій стосовно один до одного. Цю логіку мені неодноразово підтверджували і українські генерали, які командують військовою операцією на Донбасі", – підкреслив Козак.

Зазначимо, що Москва наполягає на тому, що в ОРДЛО потрібно спочатку провести вибори під дулами автоматів, бойовикам Київ повинен дати повну амністію і тільки потім передача Україні контролю над кордоном. У той же час РФ не виконує навіть перший пункт документа – припинення вогню. Київ же наполягає на виведенні російських військ з Донбасу, роззброєнні бойовиків, передачі контролю над ОРДЛО і тільки потім будуть вибори. Президент України неодноразово заявляв про необхідність зміни "Мінська". Читайте детальніше в нашому матеріалі, чому ініціативу Зеленського експерти вважають важливою.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією