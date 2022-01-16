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Червона площа і #ilovemoscow: амбасадорка сторінки України в Instagram потрапила в скандал

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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16 січня, 21:40
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Фотоблогерка опублікувала на своїй сторінці в Instagram "ностальгуюче" фото столиці Росії
Фотоблогерка завантажила знімок московського храму у соцмережу/Фото: Instagram/_ksu_erm_, колаж: "Сьогодні"
Фотоблогерка завантажила знімок московського храму у соцмережу/Фото: Instagram/_ksu_erm_, колаж: "Сьогодні"

Фотоблогерка, яка є фотоамбасадором офіційної сторінки України в Instagram, опублікувала на своєму акаунті в соцмережі публікацію-ностальгію про Москву. Свій пост вона доповнила хештегом "ilovemoscow".

Відповідне фото з'явилося на сторінці амбасадорки в Instagram.

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Деталі

Фотоблогерка та амбасадорка українського акаунту в Instagram @ukraine.ua опублікувала знімок храму Василя Блаженного в Москві на своїй сторінці в соцмережі. У публікації вона написала хештег "ilovemoscow". Станом на зараз знімку на сторінці немає. Варто зазначити, що свій акаунт вона веде виключно англійською та російською мовами.

Сторінка України в Instagram

Офіційна сторінка України в Instagram з'явилися у 2021 році. Її можна знайти за нікнеймом @ukraine.ua. Сторінка ведеться англійською мовою, щоб просувати позитивний імідж України серед іноземної аудиторії.

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"Вона уособлює сучасну країну, динамічну та інноваційну, яка перевершує очікування та закохує з першого погляду чи візиту", — заявили в МЗС.

З контенту сторінки можна дізнатися про культурні події та фестивалі, популярні туристичні місця, можливості, інновації, Україну загалом та її громадян.

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