"Червона зона" в Україні незабаром може розширитися: хто в зоні ризику

В Україні Черкаська область опинилася на межі "червоної зони" карантину. Крім того, туди можуть потрапити і Вінницький та Харківський регіони.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у вівторок, 9 листопада.
Хто ризикує незабаром потрапити до "червоної зони" карантину?
Як розповів Ляшко, влада вже зробила подання до Кабінету Міністрів України про скликання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкаської області у "червоний" рівень епідемічної небезпеки.
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Крім того, у зоні ризику опинилися Вінницька та Харківська області.
Коронавірус в Україні
За добу 8 листопада в Україні зафіксовано 18 988 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1183, медпрацівників – 426).
Також минулої доби госпіталізували 2967 осіб, а летальних випадків – 833. Крім цього, одужали від коронавірусу 16 609 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3 107 489 осіб;
- одужали – 2 537 565 осіб;
- летальних випадків – 73 390.
Карантинні зони в Україні
"Червона зона"
- Київ
- Херсонська область
- Одеська область
- Запорізька область
- Донецька область
- Дніпропетровська область
- Сумська область
- Миколаївська область
- Рівненська область
- Житомирська область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Луганська область
- Хмельницька область
- Чернігівська область
- Львівська область
- Волинська область
"Помаранчева зона"
- Вінницька область
- Полтавська область
- Харківська область
- Черкаська область
- Чернівецька область
- Закарпатська область
"Жовта зона"
- Кіровоградська область
- Тернопільська область
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