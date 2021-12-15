"Червону зону" карантину в Україні знову скоротили – оновлений список

В Україні розширилася "жовта" карантинна зона. В неї потрапили дві області, які з 15 грудня послабили карантин.
Про це свідчать дані МОЗ.
З "червоної зони" вийшли Вінницька та Хмельницька області. Ще у двох областях поліпшився коефіцієнт виявлення випадків інфікування – у Сумській та Житомирській. Відповідно у цих регіонах перший день за довгий час жодний показник не відповідає "червоній зоні" карантину. Якщо ситуація і надалі буде поліпшуватися, карантин там мають послабити.
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Карантинні зони в Україні 15 грудня
"Червона"
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Черкаська,
- Чернігівська (області).
"Помаранчева"
- Закарпатська,
- Одеська (області).
"Жовта"
- м. Київ,
- Вінницька,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Чернівецька,
- Чернігівська (області).
Одеська область може повернутися в "червону зону"
Одеська область знову може повернутися до "червоної зони" через зростання кількості інфікованих коронавірусом. Нині тут відстежують динаміку поширення COVID-19.
Як зазначив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, в Україні вже п’ятий тиждень поспіль спадає кількість заражень на COVID-19. Водночас дотепер не згортають додаткові ліжко-місця, а допомогу пацієнтам надають у 28 лікувальних закладах.
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