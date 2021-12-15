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"Червону зону" карантину в Україні знову скоротили – оновлений список

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
15 грудня, 08:56
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Ще дві області перейшли в "жовту зону", а кілька регіонів демонструють поліпшення показників
"Жовтих" зон карантину в Україні стало більше.
"Жовтих" зон карантину в Україні стало більше. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні розширилася "жовта" карантинна зона. В неї потрапили дві області, які з 15 грудня послабили карантин.

Про це свідчать дані МОЗ.

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З "червоної зони" вийшли Вінницька та Хмельницька області. Ще у двох областях поліпшився коефіцієнт виявлення випадків інфікування – у Сумській та Житомирській. Відповідно у цих регіонах перший день за довгий час жодний показник не відповідає "червоній зоні" карантину. Якщо ситуація і надалі буде поліпшуватися, карантин там мають послабити.

Карантинні зони в Україні 15 грудня

"Червона"

  • Волинська,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Черкаська,
  • Чернігівська (області).

"Помаранчева"

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  • Закарпатська,
  • Одеська (області).

"Жовта"

  • м. Київ,
  • Вінницька,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Івано-Франківська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Хмельницька,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська (області).

Одеська область може повернутися в "червону зону"

Одеська область знову може повернутися до "червоної зони" через зростання кількості інфікованих коронавірусом. Нині тут відстежують динаміку поширення COVID-19.

Як зазначив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, в Україні вже п’ятий тиждень поспіль спадає кількість заражень на COVID-19. Водночас дотепер не згортають додаткові ліжко-місця, а допомогу пацієнтам надають у 28 лікувальних закладах.

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