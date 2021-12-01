"Червоних" найбільше! МОЗ оновило карантинні зони – список

У "жовтій" знаходиться чотири області, а в "помаранчевій" – лише дві

"Помаранчевих" областей найменше / Фото: Колаж: Сьогодні

МОЗ оновило карантинні зони в Україні. У "червоній зоні" карантину знаходиться 19 регіонів України.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

м. Київ,

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська,

Волинська

Черкаська,

Вінницька.

"Помаранчева зона"

Полтавська,

Закарпатська.

"Жовта зона"

Тернопільська,

Кіровоградська,

Чернівецька,

Харківська .

"Червону зону" готові залишити 6 областей

Шість областей уже не мають жодної ознаки "червоної зони" епідемічної небезпека розповсюдження коронавірусу, хоча все ще залишаються "червоними". До того ж, є 10 регіонів, які перевищують рівень госпіталізації

"Зараз є 6 регіонів, які готові вийти з "червоного" рівня епіднебезпеки. Але комісія ТЕБ та НС ці регіони не виводить. Потенційно причиною може бути те, що зараз оновлюється карантинна постанова, щоб виводити регіони відповідно до нових карантинних індикаторів або обмежень", – заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.

За його словами, рішення щодо виходу регіонів із "червоної зони" залежатиме від того, коли збиратиметься комісія ТЕБ та НС.

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"Але те, що регіони найближчим часом мають виходити, то це вже має статися, якщо не буде якихось кардинальних змін у рішеннях уряду щодо критеріїв виходу з "червоного" рівня", – повідомив експерт.

Київ, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області вже не мають жодної ознаки "червоної зони" епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Згідно з таблицею МОЗ, у цих регіонах прийшли в норму такі показники:

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завантаженість ліжок з киснем;

рівень госпіталізацій та його динаміка;

рівень захворюваності;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування

З такими показниками регіони можна перевести до "жовтої зони".

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