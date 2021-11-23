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СЬОГОДНІ Новини України

"Червоних" може поменшати? В Україні оновили карантинні зони

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
23 листопада, 10:57
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У двох областях повністю стабілізувалися показники
В Україні 19 регіонів у "червоній зоні". Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні 19 регіонів у "червоній зоні". Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 23 листопада в Україні стабілізувалася ситуація з коронавірусом у Луганській та Львівській областях. У "червоній" карантинній зоні досі знаходиться 18 регіонів та Київ.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

У двох областях повністю стабілізувалися показники – Львівській та Луганській. У Черкаській, Одеській та Запорізькій областях лише один показник не в нормі – коефіцієнт виявлення випадків, у Києві, Херсонській та Донецькій областях – рівень госпіталізацій.

  • Київ
  • Херсонська
  • Одеська
  • Запорізька
  • Донецька
  • Дніпропетровська
  • Сумська
  • Миколаївська
  • Рівненська
  • Житомирська
  • Івано-Франківська
  • Київська
  • Луганська
  • Хмельницька
  • Чернігівська
  • Львівська
  • Волинська
  • Черкаська
  • Вінницька (області)

"Помаранчева зона"

  • Полтавська
  • Харківська
  • Закарпатська (області)

"Жовта зона"

  • Тернопільська
  • Кіровоградська
  • Чернівецька (області)

В Україні зменшується "червона зона". Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні зменшується "червона зона". Фото: колаж "Сьогодні"

Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 22 листопада, в Україні зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1058, а медпрацівників – 231.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовані – 2055 осіб;
  • летальних наслідків – 720;
  • одужали – 23 107 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

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  • захворіли – 3353136 осіб;
  • одужали – 2 796 597 осіб;
  • летальних наслідків – 82 318.

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