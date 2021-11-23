"Червоних" може поменшати? В Україні оновили карантинні зони

У двох областях повністю стабілізувалися показники

В Україні 19 регіонів у "червоній зоні". Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 23 листопада в Україні стабілізувалася ситуація з коронавірусом у Луганській та Львівській областях. У "червоній" карантинній зоні досі знаходиться 18 регіонів та Київ.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

У двох областях повністю стабілізувалися показники – Львівській та Луганській. У Черкаській, Одеській та Запорізькій областях лише один показник не в нормі – коефіцієнт виявлення випадків, у Києві, Херсонській та Донецькій областях – рівень госпіталізацій.

Київ

Херсонська

Одеська

Запорізька

Донецька

Дніпропетровська

Сумська

Миколаївська

Рівненська

Житомирська

Івано-Франківська

Київська

Луганська

Хмельницька

Чернігівська

Львівська

Волинська

Черкаська

Вінницька (області)

"Помаранчева зона"

Полтавська

Харківська

Закарпатська (області)

"Жовта зона"

Тернопільська

Кіровоградська

Чернівецька (області)

В Україні зменшується "червона зона". Фото: колаж "Сьогодні"

Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 22 листопада, в Україні зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1058, а медпрацівників – 231.

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