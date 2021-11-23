"Червоних" може поменшати? В Україні оновили карантинні зони

Станом на 23 листопада в Україні стабілізувалася ситуація з коронавірусом у Луганській та Львівській областях. У "червоній" карантинній зоні досі знаходиться 18 регіонів та Київ.
Про це свідчать дані МОЗ.
Карантинні зони в Україні
"Червона зона"
У двох областях повністю стабілізувалися показники – Львівській та Луганській. У Черкаській, Одеській та Запорізькій областях лише один показник не в нормі – коефіцієнт виявлення випадків, у Києві, Херсонській та Донецькій областях – рівень госпіталізацій.
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- Київ
- Херсонська
- Одеська
- Запорізька
- Донецька
- Дніпропетровська
- Сумська
- Миколаївська
- Рівненська
- Житомирська
- Івано-Франківська
- Київська
- Луганська
- Хмельницька
- Чернігівська
- Львівська
- Волинська
- Черкаська
- Вінницька (області)
"Помаранчева зона"
- Полтавська
- Харківська
- Закарпатська (області)
"Жовта зона"
- Тернопільська
- Кіровоградська
- Чернівецька (області)
Статистика коронавірусу в Україні
За минулу добу, 22 листопада, в Україні зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1058, а медпрацівників – 231.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані – 2055 осіб;
- летальних наслідків – 720;
- одужали – 23 107 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3353136 осіб;
- одужали – 2 796 597 осіб;
- летальних наслідків – 82 318.