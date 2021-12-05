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СЬОГОДНІ Новини України

"Червоних" областей може стати менше: в Україні оновили карантинні зони

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
5 грудня, 09:58
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Рішення про вихід регіону з "червоної зони" приймає Державна комісія з ТЕБ та НС
8 "червоних" регіонів можуть перейти одразу в "жовту зону"
8 "червоних" регіонів можуть перейти одразу в "жовту зону" / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 5 грудня Київ та ще сім регіонів "червоної зони" адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям "жовтої зони".

Про це свідчать дані МОЗ.

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Ситуація повністю нормалізувалася та відповідає "жовтому" рівню епідемічної небезпеки у наступних "червоних" регіонах: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області.

Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

  • Київ
  • Вінницька область
  • Волинська область
  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Рівненська область
  • Сумська область
  • Херсонська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернігівська область

"Помаранчева зона"

  • Полтавська область
  • Закарпатська область

"Жовта зона"

  • Тернопільська область
  • Кіровоградська область
  • Чернівецька область
  • Харківська область

Коронавірус в Україні

За добу 4 грудня в Україні зафіксовано 6622 нових підтверджених випадки COVID-19 (захворіло дітей – 690, медпрацівників – 68).

Минулої доби госпіталізували 2926 людей, а одужали від коронавірусу 9274 особи. Смертельних випадків – 278.

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За весь час пандемії в Україні одужали 3 050 659 людей. Усього проведено 16 076 359 ПЛР-тестувань.

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