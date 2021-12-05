"Червоних" областей може стати менше: в Україні оновили карантинні зони

Станом на 5 грудня Київ та ще сім регіонів "червоної зони" адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям "жовтої зони".
Про це свідчать дані МОЗ.
Ситуація повністю нормалізувалася та відповідає "жовтому" рівню епідемічної небезпеки у наступних "червоних" регіонах: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області.
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Карантинні зони в Україні
"Червона зона"
- Київ
- Вінницька область
- Волинська область
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Запорізька область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Луганська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Рівненська область
- Сумська область
- Херсонська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернігівська область
"Помаранчева зона"
- Полтавська область
- Закарпатська область
"Жовта зона"
- Тернопільська область
- Кіровоградська область
- Чернівецька область
- Харківська область
Коронавірус в Україні
За добу 4 грудня в Україні зафіксовано 6622 нових підтверджених випадки COVID-19 (захворіло дітей – 690, медпрацівників – 68).
Минулої доби госпіталізували 2926 людей, а одужали від коронавірусу 9274 особи. Смертельних випадків – 278.
За весь час пандемії в Україні одужали 3 050 659 людей. Усього проведено 16 076 359 ПЛР-тестувань.
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