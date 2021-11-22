"Червоних" скоро буде менше? Де стабілізувалася ситуація із COVID-19

У "помаранчевій" та "жовтій" зонах всього по 3 області

В Україні зафіксували 7464 нових підтверджених випадків / Колаж "Сьогодні"

В Україні 18 регіонів перебувають у "червоній зоні" адаптивного карантину. У "жовтій зоні" залишилося лише три регіони.

Про це повідомляє МОЗ.

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"Червона зона"

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська,

Волинська

Черкаська,

Вінницька.

"Помаранчева зона"

Полтавська,

Харківська,

Закарпатська.

"Жовта зона"

Тернопільська,

Кіровоградська,

Чернівецька область.

У двох областях повністю стабілізувалися показники. Вони стали кращими у Львівській та Луганській областях. Поки що ці регіони все ще перебувають у "червоній зоні".

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 22 листопада в Україні зафіксовано 7464 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 579, а медпрацівників – 74.

Також за минулу добу:

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госпіталізовано – 2501 людину;

летальних наслідків – 326;

одужали – 10 540 людей.

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