"Червоних" стало менше: в Україні оновили зони карантину

З'явилися останні показники з коронавірусу в областях – які регіони зараз у "червоній зоні" – список

В Україні кількість "червоних" регіонів зменшилася до 10. З самої суворої зони вийшли Одеська та Львівська області.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Так, тепер у "червоній зоні" карантину перебувають 10 регіонів:

Київ;

Житомирська область;

Запорізька область;

Київська область;

Миколаївська область;

Полтавська область;

Сумська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Чернігівська область.

"Помаранчевими" тепер є 9 областей:

Вінницька;

Волинська;

Дніпропетровська;

Донецька;

Кіровоградська;

Луганська;

Рівненська;

Тернопільська;

Черкаська.

"Жовтих" областей стало 6:

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Херсонська;

Івано-Франківська;

Закарпатська;

Чернівецька;

Одеська;

Львівська.

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Останні чотири регіони вийшли з "червоної зони", де перебували понад місяць.

Раніше ми повідомляли, що в Україні після вихідних виявили понад п'ять тисяч нових випадків COVID-19.

Також нагадаємо, в Києві влада рекомендує провести богослужіння на свята онлайн.

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

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