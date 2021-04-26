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"Червоних" стало менше: в Україні оновили зони карантину

26 квітня, 13:08

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

З'явилися останні показники з коронавірусу в областях – які регіони зараз у "червоній зоні" – список

В Україні кількість "червоних" регіонів зменшилася до 10. З самої суворої зони вийшли Одеська та Львівська області.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Так, тепер у "червоній зоні" карантину перебувають 10 регіонів:

  • Київ;
  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Київська область;
  • Миколаївська область;
  • Полтавська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернігівська область.

"Помаранчевими" тепер є 9 областей:

  • Вінницька;
  • Волинська;
  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Кіровоградська;
  • Луганська;
  • Рівненська;
  • Тернопільська;
  • Черкаська.

"Жовтих" областей стало 6:

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  • Херсонська;
  • Івано-Франківська;
  • Закарпатська;
  • Чернівецька;
  • Одеська;
  • Львівська.
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Останні чотири регіони вийшли з "червоної зони", де перебували понад місяць.

Раніше ми повідомляли, що в Україні після вихідних виявили понад п'ять тисяч нових випадків COVID-19.

Також нагадаємо, в Києві влада рекомендує провести богослужіння на свята онлайн.

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

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регіони карантин МОЗ Украина коронавірус обмеження червона зона
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