"Червоних" стало менше: в Україні оновили зони карантину

В Україні кількість "червоних" регіонів зменшилася до 10. З самої суворої зони вийшли Одеська та Львівська області.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Так, тепер у "червоній зоні" карантину перебувають 10 регіонів:
- Київ;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Київська область;
- Миколаївська область;
- Полтавська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Чернігівська область.
"Помаранчевими" тепер є 9 областей:
- Вінницька;
- Волинська;
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Кіровоградська;
- Луганська;
- Рівненська;
- Тернопільська;
- Черкаська.
"Жовтих" областей стало 6:
- Херсонська;
- Івано-Франківська;
- Закарпатська;
- Чернівецька;
- Одеська;
- Львівська.
Останні чотири регіони вийшли з "червоної зони", де перебували понад місяць.
Раніше ми повідомляли, що в Україні після вихідних виявили понад п'ять тисяч нових випадків COVID-19.
Також нагадаємо, в Києві влада рекомендує провести богослужіння на свята онлайн.
Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні
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