Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Удар по ТЦ у Кременчуці 💸 Дефолт Росії ⚠ Загроза з Білорусі ✅ Саміт G7
СЬОГОДНІ Новини України

Вкрай рідкісний випадок. Ми дізналися подробиці історії українки, яка "почала перетворюватися на чоловіка"

Ексклюзив
Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 червня, 21:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Жінка проігнорувала рекомендації лікарів
Лікарі у Львові врятували українку від пухлини.
Лікарі у Львові врятували українку від пухлини. / Фото: Колаж: Сьогодні

Стали відомі подробиці про 29-річну львівську пацієнтку, яка через хворобу почала ставати схожою на чоловіка. Деталі цієї історії сайт "Сьогодні" дізнавався у лікарні Святого Луки Першого медоб'єднання Львова.

"Спочатку вона звернулася до гінеколога, який порекомендував їй зробити УЗД. Жінка цього не зробила вчасно. У результаті, коли зробила УЗД через кілька місяців, то у неї була виявлена пухлина надниркового залози в тій ділянці, яка відповідає за гормони. Пухлина була видалена лапороскопічно, за допомогою маленького розрізу", – повідомила представник лікарні Ірина Папірник.

За її словами, пухлини такого розміру на наднирковій залозі – крайня рідкість, але, незважаючи на складність, лікарі подарували пацієнтці шанс стати мамою вдруге.

Реклама

Жінка, яку врятували лікарі. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Що було відомо про цю історію

Довгий час 29-річну Діану непокоїли гормональні зміни. Голос став грубішим, на обличчі почало рости волосся, спостерігалися сильні перепади настрою. Під час УЗД-обстеження у неї виявили пухлину.

Реклама

У Луцьку, де мешкає жінка, лікарі її проконсультували та направили до Львова. Операція тривала понад 4 години. Через великий розмір новоутворення – 15 см, що для пухлин надниркового залози рідкість – орган зберегти не вдалося. Але пухлина виявилася доброякісною. Наразі Діана проходить реабілітацію.

Медики нагадали, що не варто нехтувати призначеннями лікарів, а також необхідно щорічно проводити планові обстеження.

Раніше "Перше медичне об'єднання Львова" розповіло про лікуванні літньої журналістки та волонтера з Херсона. Її жорстоко побили окупанти, бо не хотіла віддавати український паспорт на блокпосту. Жінку довелося госпіталізувати, у неї виявили перелом хребта.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в Україні з космосу
Більше новин
🙏 Keep Calm
Допомога під час війни
Більше новин
Хроніка обстрілів
Більше про це
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 27 червня
1
Особовий склад 35000
Особовий склад
2
Танки 1532
Танки
3
ББМ 3687
ББМ
4
Артилерія 771
Артилерія
5
Засоби ППО 101
Засоби ППО
6
РСЗВ 243
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 184
Гелікоптери
9
БПЛА 636
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2575
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Нескорені
Дмитро Чавалах - старший лейтенант ЗСУ. Перший бойовий досвід юнак з Хмельниччини отримав ще у 2014 році, є учасником АТО. Зараз він вже визнаний майстер військової справи, командир підрозділу. За особисту мужність при обороні Херсонської області удостоєний звання Герой України.
Історія звитяги
Герої не вмирають!

Взірець військового розвідника... Олександр Штоюнда - майор, заступник командира, начальник повітряно-десантної служби 18-го окремого батальйону морської піхоти. На війні з 2014 року: Маріуполь, Краснопартизанськ, Ізварино, Білокамянка... Неодноразово нагороджений, в тому числі орденом Богдана Хмельницького. Загинув, виконуючи бойове завдання…

Історія героя
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20773.34

Bitcoin Cash (BCH)

111.49

Binance Coin (BNB)

234.86

Ethereum (ETH)

1197.12

Litecoin (LTC)

55.84

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
41,99
-
-
57,99
39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
41,88
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,77 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.77

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти