"Кремлю абсолютно начхати": Резніков звернувся до світових лідерів

Міністр оборони на весь світ розповів про злочини Росії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до світових лідерів та мешканців всіх країн світу. У відеозверненні він підкреслив, що зараз бойові дії точаться у центрі Європи, і війна може торкнутися кожного.

"Два тижні тому світ змінився. Змінилося все, хоч не всі ще це наразі усвідомлюють. Росія відкрито напала на Україну. Вісім років тому в Криму та на Донбасі вони казали — "їх там нема". Зараз Кремль демонстративно веде війну проти мого народу. Це відбувається у центрі Європи. Ракети летять на сотні кілометрів. І вражають мирні міста. Сьогодні – це наші міста. Завтра можуть бути чиї завгодно. Ваші. Не вплинули жодні застереження, спроби діалогу чи стурбованість. Жодні міжнародні правила та механізми. Кремлю абсолютно начхати на ваші спроби розмовляти. Його не турбує ООН, ПАРЄ чи інша інституція, де ви намагаєтесь зберегти його присутність", — сказав він.

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Міністр зазначив, що російські солдати поводяться як терористи та боягузи. За 11 днів російські окупанти зруйнували понад 200 українських шкіл, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків. Також російські солдати вбили 38 українських дітей та понад 70 поранили. Загалом підтверджено дані про понад 400 вбитих і понад 800 поранених цивільних громадян, повідомив він.

"Ці дані точно неповні. Адже ворог влаштував справжній акт геноциду проти України. Тільки в Маріуполі захоплено в заручники 400 тис. українців. Їх постійно обстрілює авіація, реактивна артилерія, ракети. Російські інтервенти обстрілюють гуманітарні коридори, через які намагаються врятуватися цивільні. Вони вбивають тих, кого обіцяли пропустити. Вони вбивають тих, хто намагається від поранень чи голоду врятувати заручників терористів. Це воєнні злочини. Це страшне горе для України", — сказав він.

Війна з усім світом

Резніков нагадав, що російські солдати вбивають мешканців європейської країни.

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"Де ваші цінності та ідеали? Де робота міжнародних організацій, на які витрачаються мільярди доларів? Де ООН, Червоний хрест, ОБСЄ? Вони сховалися. Звертаю вашу увагу, що сьогодні близько 10 000 студентів з інших країн, котрі перебувають в Україні, є мішенями путінських терористів. Понад 2 000 з них вже взято в заручники російськими солдатами. Багато з Індії, Китаю, Туреччини, країн Перської затоки. Молоді люди перебувають у заблокованих російськими військами містах – Чернігові, Сумах, Херсоні, Маріуполі. Росіяни обстрілюють ці міста. Вони фактично ведуть війну з усім світом. Навіть з тими, хто намагається залишитись нейтральним. Не вийде. Зло не діє вибірково", — заявив міністр.

Також Резніков повідомив, що втрати Росії вже перевищили втрати за дві чеченські війни та наближаються до втрат СРСР в Афганістані.

"За 11 днів Україна повністю зруйнувала міф про військову міць Росії. Українські воїни за 11 днів вже знищили понад 11 тисяч російських солдатів. Це більше, ніж за дві чеченські війни, які тривали 6 років. Ще пару днів, і втрати Росії вбитими та пораненими перевершать втрати за 10 років війни в Афганістані. Ми вже знищили 300 танків і тисячу бронемашин. Понад 40 літаків та майже 70 гелікоптерів. Росія втратила сотні елітних десантників та бійців спецназу, які жахають Африку, Близький Схід. Але не Україну", — сказав він.

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Небо і зброя

Голова Міноборони зазначив, що сьогодні у Європи є шанс перемогти тирана, який залякував усіх навколо десятиліттями. Але для цього необхідно, щоб Україна встояла. Він закликав Захід закрити небо над Україною та надати зброю — це потрібно, щоб Україна захистила себе та інші європейські країни.

"Світ змінився. Ви маєте дуже швидко ухвалювати рішення. Адже триває війна у Європі. Кремль може запалити нові вогнища. Ми все одно будемо битися і переможемо. Весь український народ чинитиме опір. Але ваша допомога збереже життя. Зокрема – життя ваших дітей і рідних. Кожен день війни – це десятки смертей мирних людей. Європейців. Закликаю усіх показати, що вільний світ не боїться одного тирана, який ховається у бункері", — сказав Резніков.

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