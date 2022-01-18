Водохреще-2022: що треба знати тим, хто планує поринути в ополонку

У середу, 19 січня, в Україні відзначатимуть Водохреще — день Богоявлення та Хрещення Господнього. Цього дня є традиція — купатися в ополонці. Для цього існують спеціальні місця, а також певні правила.
Як підготуватися до купання?
До купання в ополонці потрібно готуватися заздалегідь. Не можна йти у крижану воду без попереднього виваженого і тривалого процесу загартування організму. У крижану воду можна йти лише з дозволу лікаря, якому ви довіряєте. Якщо медик, урахувавши індивідуальні особливості організму вбачає допустимим "екстремальне купання" і переконаний, що ризик раптового прояву або ж загострення хвороб відсутній, то можна сміливо пірнати в ополонку.
Алкоголь і купання
Алкоголь заборонено вживати як перед купанням, так й після. Спиртні напої мають лише оманливий ефект зігрівання. Насправді ж, прискорюють охолодження організму і збільшують ризик раптового загострення серцево-судинних захворювань. Чай, кава, гарячий бульйон — дозволені, якщо немає індивідуальних протипоказань.
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Як заходити у воду?
Робити це потрібно поступово, прислухаючись до організму та самопочуття, але впевнено і свідомо. Важливу роль відіграє емоційний спокій під час обряду. Швидко забігати у воду – заборонено. Коли ви по пояс у воді, необхідно розвернутися обличчям до берега і можна здійснити короткочасні занурення шляхом присідання. Не можна плавати, вихваляючись тривалим перебуванням у воді.
Закінчення обряду
Після обряду потрібно обережна та без поспіху виходити на берег. Найпоширенішою причиною травмування під час святкових обрядів 19 січня є падіння на кризі поблизу води. Одягніться в теплий вільний одяг. Одяг, який обтягує, призводить до прискорення охолодження. Можна зігрітися теплими безалкогольними напоями, а при необхідності слід зайти у тепле приміщення.
Кому не можна пірнати?
У МОЗ рекомендують, що перед тим, як розпочати планове загартування організму або разово пірнути в ополонку, необхідно обов'язково порадитись з лікарем, оскільки зимове плавання може спричинити проблеми зі здоров'ям.
Не пірнайте в ополонку, якщо у вас:
- запальні процеси носоглотки та придаткових пазух носа, середнього вуха (отити);
- захворювання серцево-судинної системи (вроджені та набуті вади серця, ішемічна хвороба серця з нападами стенокардії, перенесений інфаркт міокарда, важкий коронаросклероз, гіпертонічна хвороба ІІ та ІІІ стадії);
- хвороби центральної нервової системи (епілепсія, наслідки важких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку, енцефаліт, арахноїдит);
- захворювання периферичної нервової системи (неврити та поліневрити);
- захворювання ендокринної системи (цукровий діабет, тиреотоксикоз);
- хвороби органів зору (глаукома, кон'юнктивіт);
- хвороби органів дихання (туберкульоз легень – активний та в стадії ускладнень, запалення легень, бронхіальна астма, емфізема);
- захворювання сечостатевої системи (нефрит, цистит, аднексит, простатит);
- захворювання шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба шлунка, ентероколіт, холецистит, гепатит);
- шкірно-венеричні захворювання;
- наявність великих післяопікових рубців.
Де поринути в ополонку в Україні?
Київ
Зануритися в ополонку в столиці можна в наступних місцях:
- Гідропарк;
- Парк "Феофанія";
- Оболонська набережна;
- Парк Дружби народів "X-Park";
- Дніпровська набережна;
- Озеро Тельбін;
- Голосіївський парк.
Дніпро
У Дніпровській міськраді обрали 4 локації, де можна буде зануритися:
- Парк Сагайдак;
- Монастирський острів;
- Придніпровський парк;
- Озеро на Червоному Камені.
На всіх місцях організують підходи до води, а також установлять намети для обігріву. На локаціях чергуватимуть рятувальники.
Також поринути в Водохреще можна буде в комплексі Bartolomeo Best River Resort. Цього дня там організують артпрограму, виступ діджея та будуть локації з вуличною їжею та напоями. Вхід вільний з 07:00.
Поринути можна і на території культурно-етнографічного центру "Січ". Усіх охочих запрошують на 11:00, у цей час пройде спільна молитва. Вхід безкоштовний.
Львів
Для святкування у місті обладнали три локації, де гості та жителі міста зможуть зануритися:
- парк "Горіховий гай" на вул. Володимира Великого;
- парк "Погулянка" на вул. Вахнянина;
- озеро у місті Винники, яке знаходиться у підпорядкуванні Львівської міськради.
На всіх місцях також будуть рятувальники.
Одеса
Традиційно місця для святкового занурення будуть на міських пляжах. Основні заходи відбуватимуться на пляжі "Ланжерон", який готують до свята. На місці постійно чергуватимуть рятувальники та водолази.
Також традиційно купання організовують на пляжах:
- 16 станція Великого фонтану;
- Лузанівка.
Купання пройде з 08:00 до 20:00.
Харків
Пірнути на свято можна у джерелі у Саржиному Яру. Ця локація є найпопулярнішою у місті. Вхід безкоштовний. Служба пройде з 09.00 до 14.00.
Також традиційно можна буде пірнути в джерело Олексіїв. Це джерело одне з найстаріших у місті. Вхід також безкоштовний, а служба пройде з 11:00 до 16:00.
У ополонці в екопарку Фельдмана 19 січня проведуть крещенська церемонія освячення води. Також можна зануритися в хрещенську ополонку, яка розташована в Тріозер'ї. Вхід безкоштовний.
Запоріжжя
У місті буде всього два місця для купання та освячення води на Водохреще: Центральний та Правобережний пляжі.
Під час свята на місці чергуватимуть рятувальні та медичні служби.
Раніше ми писали:
- Навіщо пірнати в ополонку на Водохреще – традиції та причини.
- Водохреще Господнє: як і коли потрібно святити воду.