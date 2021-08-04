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Кримінальні історії аеропорту "Бориспіль": китайський "м'ясник", вкрадені телефони з багажу і мінування

4 серпня 2021 16:29

Олександр Марущак Олександр Марущак

За останні півроку поліцейським довелося двічі затримувати зловмисників, які намагалися покинути територію країни

Аеропорт двічі мінували за останні піврок

Аеропорт двічі мінували за останні піврок / Фото: Нацполиция, Прес-служба аеропорту "Бориспіль"

Після послаблення карантину міжнародний аеропорт "Бориспіль"став схожий на справжній мурашник. Тут завжди багатолюдно, особливо багато пасажирів зараз – в сезон відпусток. Кримінал, природно, не дрімає.

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Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші кримінальні історії, які відбувалися в аеропорту за останні півроку.

За правопорядком "повітряних воріт" країни стежать поліцейські відділення поліції №1 (аеропорт Бориспіль) Бориспільського управління поліції.

Аеропорт мінували двічі

Як розповіли нам в поліції Київської області, за півроку аеропорт "Бориспіль" пережив два тривожних повідомлення про мінування. Благо, під час перевірок, підозрілих предметів виявлено не було. Термінал роботу не припиняв – функціонував в штатному режимі.

"У разі надходження повідомлень про мінування аеропорту або повітряних суден, працівники вибухотехнічної служби спільно з поліцією і службою авіаційної безпеки проводять відповідні заходи з обстеження території аеропорту. Це і було виконано під час двох повідомлень про мінування", – розповіли сайту "Сьогодні" в Бориспільському управлінні поліції.

Веропорт два рази мінували

Веропорт два рази мінували

Крадуть дороги речі

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Буває неспокійно і всередині аеропорту, хоча співробітники поліції цілодобово чергують на території терміналу.

"З початку 2021 року до чергової частини відділення поліції №1 надійшло 27 заяв і повідомлень, за якими порушено кримінальні провадження у ст. 185 (Крадіжка). В основному це повідомлення про крадіжки особистих речей пасажирів, таких як: годинник, мобільні телефони, грошові кошти", – розповідають в поліції Київської області.

В кінці травня в відділення поліції № 1 (аеропорт Бориспіль) звернувся громадянин України, який прилетів літаком рейсу "Дубай – Київ" і повідомив, що з його багажу зникли два мобільні телефони Apple iPhone.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що процес розвантаження багажу пасажирів в аеропорту "Бориспіль" відбувається згідно з технологічним процесом, без порушень і під контролем працівників аеропорту, як візуально, так і шляхом проведення зйомки відеореєстратором.

"Правоохоронцями були переглянуті відеозаписи обслуговування багажу пасажирів, які прибули рейсу "Дубай-Київ", факт крадіжки з багажу громадянина України мобільних телефонів свого підтвердження не знайшов. Слідством було встановлено, що крадіжку було скоєно не на території України", – зазначають в поліції області.

Різанина між китайцями

На території аеропорту довелося двічі затримувати зловмисників, які намагалися покинути територію країни.

Історія, яка сталася на початку квітня, більше схожа на сюжет фільму жахів. У поліцію надійшов виклик з місцевої лікарні про те, що до них привезли чоловіка у важкому стані з численними пораненнями.

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Як з'ясували поліцейські, двоє громадян КНР проживали і працювали в місті Бориспіль. Вони знімали приміщення, де виготовляли напівфабрикати і були партнерами по бізнесу.

"В результаті конфлікту, який виник в момент розподілу грошей, один з партнерів схопив ніж для рубки м'яса і завдав тяжкі тілесні ушкодження іншому. В результаті сварки 31-річний чоловік отримав травматичну ампутацію трьох пальців лівої і одного пальця правої кисті, а також множинні рани ніг і голови. Зловмисник кинув колегу, який стікав кров'ю, зібрав свої речі у валізу і зник в невідомому напрямку", – розповідають в поліції Київської області.

Поліцейські затримали китайського "м'ясника" тільки вранці на території міжнародного аеропорту "Бориспіль". Він намагався втекти з України.

Конфлікт виник в момент розподілу грошей

Конфлікт виник в момент розподілу грошей / Фото: Нацполиция

Через перекладача чоловік зізнався в скоєному і розповів, де заховав ніж, а також місце, де залишив автомобіль, на якому зник. За скоєне йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Обікрав хлопчика і хотів втекти

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В кінці липня співробітникам поліції Борисполя прийшло орієнтування на 30-річного чоловіка, який на території Вінницької області пограбував неповнолітнього. Він вкрав у 14-річного хлопчика велосипед вартістю 33 тисяч гривень.

"На пошуки злодія був орієнтований особовий склад поліції аеропорту. У терміналі "D" виявили розшукуваного чоловіка, який намагався перетнути кордон України. Поліцейські спільно зі співробітниками прикордонної служби затримали грабіжника і передали його ініціаторам розшуку", – відзначають в поліції Київської області.

Там додають, що за грабіж чоловікові загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Вкрав школяра велосипед вартістю 33 тисячі гривень

Вкрав школяра велосипед вартістю 33 тисячі гривень / Фото: Нацполиция

Нагадаємо, в Україні змінили правила перетину українського кордону для іноземців. Їм потрібно пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. А також обов'язкової стане самоізоляція.

Крім того, в зв'язку з зростанням пасажиропотоку "Укрзалізниця" додала ще один склад з Києва в Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Також збільшили місткість вже наявних рейсів.

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