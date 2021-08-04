Кримінальні історії аеропорту "Бориспіль": китайський "м'ясник", вкрадені телефони з багажу і мінування

Аеропорт двічі мінували за останні піврок / Фото: Нацполиция, Прес-служба аеропорту "Бориспіль"

Після послаблення карантину міжнародний аеропорт "Бориспіль"став схожий на справжній мурашник. Тут завжди багатолюдно, особливо багато пасажирів зараз – в сезон відпусток. Кримінал, природно, не дрімає.

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Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші кримінальні історії, які відбувалися в аеропорту за останні півроку.

За правопорядком "повітряних воріт" країни стежать поліцейські відділення поліції №1 (аеропорт Бориспіль) Бориспільського управління поліції.

Аеропорт мінували двічі

Як розповіли нам в поліції Київської області, за півроку аеропорт "Бориспіль" пережив два тривожних повідомлення про мінування. Благо, під час перевірок, підозрілих предметів виявлено не було. Термінал роботу не припиняв – функціонував в штатному режимі.

"У разі надходження повідомлень про мінування аеропорту або повітряних суден, працівники вибухотехнічної служби спільно з поліцією і службою авіаційної безпеки проводять відповідні заходи з обстеження території аеропорту. Це і було виконано під час двох повідомлень про мінування", – розповіли сайту "Сьогодні" в Бориспільському управлінні поліції.

Веропорт два рази мінували

Крадуть дороги речі

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Буває неспокійно і всередині аеропорту, хоча співробітники поліції цілодобово чергують на території терміналу.

"З початку 2021 року до чергової частини відділення поліції №1 надійшло 27 заяв і повідомлень, за якими порушено кримінальні провадження у ст. 185 (Крадіжка). В основному це повідомлення про крадіжки особистих речей пасажирів, таких як: годинник, мобільні телефони, грошові кошти", – розповідають в поліції Київської області.

В кінці травня в відділення поліції № 1 (аеропорт Бориспіль) звернувся громадянин України, який прилетів літаком рейсу "Дубай – Київ" і повідомив, що з його багажу зникли два мобільні телефони Apple iPhone.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що процес розвантаження багажу пасажирів в аеропорту "Бориспіль" відбувається згідно з технологічним процесом, без порушень і під контролем працівників аеропорту, як візуально, так і шляхом проведення зйомки відеореєстратором.

"Правоохоронцями були переглянуті відеозаписи обслуговування багажу пасажирів, які прибули рейсу "Дубай-Київ", факт крадіжки з багажу громадянина України мобільних телефонів свого підтвердження не знайшов. Слідством було встановлено, що крадіжку було скоєно не на території України", – зазначають в поліції області.

Різанина між китайцями

На території аеропорту довелося двічі затримувати зловмисників, які намагалися покинути територію країни.

Історія, яка сталася на початку квітня, більше схожа на сюжет фільму жахів. У поліцію надійшов виклик з місцевої лікарні про те, що до них привезли чоловіка у важкому стані з численними пораненнями.

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Як з'ясували поліцейські, двоє громадян КНР проживали і працювали в місті Бориспіль. Вони знімали приміщення, де виготовляли напівфабрикати і були партнерами по бізнесу.

"В результаті конфлікту, який виник в момент розподілу грошей, один з партнерів схопив ніж для рубки м'яса і завдав тяжкі тілесні ушкодження іншому. В результаті сварки 31-річний чоловік отримав травматичну ампутацію трьох пальців лівої і одного пальця правої кисті, а також множинні рани ніг і голови. Зловмисник кинув колегу, який стікав кров'ю, зібрав свої речі у валізу і зник в невідомому напрямку", – розповідають в поліції Київської області.

Поліцейські затримали китайського "м'ясника" тільки вранці на території міжнародного аеропорту "Бориспіль". Він намагався втекти з України.

Конфлікт виник в момент розподілу грошей / Фото: Нацполиция

Через перекладача чоловік зізнався в скоєному і розповів, де заховав ніж, а також місце, де залишив автомобіль, на якому зник. За скоєне йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Обікрав хлопчика і хотів втекти

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В кінці липня співробітникам поліції Борисполя прийшло орієнтування на 30-річного чоловіка, який на території Вінницької області пограбував неповнолітнього. Він вкрав у 14-річного хлопчика велосипед вартістю 33 тисяч гривень.

"На пошуки злодія був орієнтований особовий склад поліції аеропорту. У терміналі "D" виявили розшукуваного чоловіка, який намагався перетнути кордон України. Поліцейські спільно зі співробітниками прикордонної служби затримали грабіжника і передали його ініціаторам розшуку", – відзначають в поліції Київської області.

Там додають, що за грабіж чоловікові загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Вкрав школяра велосипед вартістю 33 тисячі гривень / Фото: Нацполиция

Нагадаємо, в Україні змінили правила перетину українського кордону для іноземців. Їм потрібно пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. А також обов'язкової стане самоізоляція.

Крім того, в зв'язку з зростанням пасажиропотоку "Укрзалізниця" додала ще один склад з Києва в Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Також збільшили місткість вже наявних рейсів.