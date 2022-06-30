Крістоф Гойсґен: Ми маємо чітко заявити, що саме Росія блокує можливості України експортувати своє зерно

Експерт зазначив, що деякі країни вірять російській пропаганді про те, що нібито санкції проти РФ перешкоджають експорту українського зерна

Крістоф Гойсген наголосив, що це Росія, а не санкції Заходу, перешкоджає експорту зерна з України / Фото: ua.news, pixabay. Колаж: Сьогодні

Росія намагається перекласти на Захід відповідальність за власні дії, які унеможливлюють експорт зерна з України через морські порти.

Про це сказав голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсґен під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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Гойсґен зазначив, що є деякі країни, які вірять російській пропаганді про те, що нібито санкції проти Росії перешкоджають експорту зерна з України.

"Вони погоджуються з російським наративом про необхідність забезпечення продовольством світу, а це неможливо через санкції, які запровадив Захід. Це одна річ, в яку багато хто вірить", – сказав він.

Крістоф Гойсґен наголосив на необхідності боротися із цим наративом.

"Ми маємо чітко заявити, що саме Росія блокує можливості Україні експортувати своє зерно", – сказав він.

Голова Мюнхенської безпекової конференції зазначив, що працює над тим, аби донести до громадськості, що Росії можна і потрібно протистояти.

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"Ми здатні протистояти Росії і ми й надалі будемо надсилати зброю Україні, будемо боротися за свободу, в тому числі за свою, за незалежність України і за нашу незалежність від енергоресурсів Росії", – сказав він.

Крістоф Гойсґен наголосив, що Росія не має шансів на перемогу.