Ліжко-місць не вистачає: в Україні різко зростає кількість шпиталізованих з ковідом

У Києві та восьми областях України перевищений показник госпіталізації хворих на ковід. Це дані МОЗ, йдеться у новинах "Сьогодні".

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У "червоній зоні" вже 4 області: Івано-Франківська, Житомирська, Чернівецька та Закарпатська. На Буковині посадовці заявили, що "сортуватимуть" пацієнтів. Нам розповіли, що за кілька днів, ймовірно, будуть змушені вдатися до так званого плану "Б". Тобто відсортовувати пацієнтів – інакше кажучи, вибирати, кого реально рятувати, а кого – ні. Адже хворих надто багато. Ліжок катастрофічно не вистачає.

Попри застороги, не всі дотримуються правил карантину. У Чернівцях цими вихідними Держпродспоживслужба і поліція оштрафували ресторан. Там гуляли весілля на сотню гостей. Протоколи склали й на десяток інших підприємців, здебільшого торговців і рестораторів. Біля кафе та барів від п'ятниці чергують копи, щоб відвідувачі усередину закладів не потрапили.

Відео: Сьогодні

Сусідня Івано-Франківщина теж "червона". Тут силовики перевіряють лікарні, повідомили в облдержадміністрації. Хочуть з’ясувати реальне завантаження медзакладів. Припускають, що цифри можуть бути дещо нижчими, аніж їх декларують. Результатів перевірок наразі немає. На Прикарпатті майже все зачинено, кав'ярні та ресторани працюють лише навинос. Від неділі ані сісти у потяг, ані вийти на станціях у "червоній зоні" пасажири не можуть.

Хоча ще сьогодні та завтра буде здійснено 5 спецрейсів з Івано-Франківської та Чернівецької областей.

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Закарпаття теж у "червоній зоні". Не вистачає ліжок із киснем, не витримує електросистема, та й самих медиків уже не вистачає. Лише за минулий тиждень в області зафіксували понад 3800 нових випадків коронавірусу, а це щодня від пів тисячі людей. Рекордні цифри для Закарпаття. Відсьогодні в області не працюють магазини, кав'ярні. Відчинені лише продуктові супермаркети, аптеки та заправки. Припинив роботу і громадський транспорт в Ужгороді.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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