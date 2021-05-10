Кривава вечірка у США і нова партія вакцини в Києві – головні новини за ніч

День народження в Колорадо закінчився трагедією, а в аеропорту Бориспіль знову зустрічали CoronaVac – та інші важливі події

В Україну прилетіла третя партія китайської вакцини від коронавірусу, а в американському Колорадо-Спрінгс вечірка закінчилася трагедією. Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити.

Кривава вечірка у США

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У США в місті Колорадо-Спрінгс (штат Колорадо) один із учасників вечірки на честь дня народження, на якій були і діти, відкрив стрілянину, у результаті якої шестеро людей померли на місці, сьомий помер від ран у лікарні.

В'їхати на Кіпр тепер простіше

Кіпр з 10 травня дозволив в'їзд у країну без проходження необхідного раніше карантину у зв'язку з коронавірусом вакцинованим туристам з деяких країн, зокрема з України, але є умови.

Нова партія CoronaVac в Україні

Увечері в неділю, 9 травня, в аеропорту "Бориспіль" під Києвом приземлився лайнер, який доставив в Україну чергову партію китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac компанії Sinovac Biotech.

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Ціла сім’я загинула під Рівним

На трасі Київ-Чоп біля села Колоденка (Рівненська область) водій легковика Аudi виїхав на зустрічну смугу і врізався в мікроавтобус. Від отриманих травм на місці загинули водій автомобіля і його півторамісячний син, пізніше в реанімації померла мати.

Маск у гумористичному шоу

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Винахідник і засновник компанії SpaceX Ілон Макс взяв участь у американському комічному шоу Saturday Night Live. У прямому ефірі Маск говорив про своє життя і часто жартував над собою.

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