Катастрофа Іл-76 в Луганську – суд виправдав генерала Назарова

Екскомандувач штабу АТО раніше був визнаний винним у службовій недбалості

Суд виправдав генерала Назарова. Фото: колаж "Сьогодні"

Касаційний кримінальний суд Верховного суду виправдав генерала Віктора Назарова, який був засуджений у справі про катастрофу військового літака Іл-76 під окупованим Луганськом.

Реклама

Про це повідомив адвокат потерпілої сторони Віталій Погосян на своїй сторінці в Facebook.

"Все, вироків по Іловайську та Дебальцевому не буде. Назаров визнаний невинним", – написав він.

Катастрофа Іл-76 під Луганськом

У червні 2014-го літак доставляв бійців і озброєння на луганський аеродром, і потрапив під ракетний обстріл російських бойовиків. Всі на борту – а це 40 десантників і дев'ять членів екіпажу – загинули.

Павлоградський суд вирішив, що про засідку терористів українське військове керівництво знало, і нічого не зробило для запобігання трагедії. А винним у службовій недбалості визнали тодішнього командувача штабу АТО Віктора Назарова. Але він подав апеляцію – просив повного виправдання. Після трьох років слухань – вирок залишили без змін.

Реклама

Нагадаємо, в грудні минулого року Дніпровський апеляційний суд підтвердив обвинувальний вирок генералу Віктору Назарову, який отримав сім років в'язниці у справі про збитий літак.