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Катастрофа літака МАУ в Ірані: Зеленський і Трюдо домовилися про координацію дій

9 червня 2021 13:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Два лідери держав будуть домагатися притягнення винних до відповідальності

Президент Володимир Зеленський у ході телефонної розмови з канадським прем’єром Джастіном Трюдо обговорили питання трагедії літака МАУ під Тегераном.

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Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

Два лідери приділили увагу посиленню координації зусиль України та Канади у справі щодо збиття Іраном літака рейсу PS752 та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, Іран почав виплату компенсацій родичам збитого над Тегераном літака "Міжнародних авіаліній України" і деякі сім'ї вже отримали по 150 тис. доларів.

Сайт "Сьогодні" також писав, що пасажирський лайнер МАУ, на борту якого перебувало 176 чоловік, зокрема 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва 8 січня 2020 року. Відповідальність за це взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою і назвавши винним оператора ракетної систем, який нібито порушив правила ведення вогню "без отримання дозволу".

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Раніше Військова прокуратура Ірану заявила про завершення розслідування катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", пообіцявши, що справу скоро передадуть до суду.

Дивіться, про що ще розповідають новини "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Катастрофа українського літака МАУ в Ірані

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