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Катастрофа літака на Прикарпатті і нові правила в'їзду в Україну – головні новини СЬОГОДНІ

28 липня 2021 20:42

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Глава МОЗ розповів про нові умови роботи навчальних закладів і які правила введуть при перетині кордону

Головні новини 28 липня. Колаж "Сьогодні"

Головні новини 28 липня. Колаж "Сьогодні"

28 липня українська влада заявила про нові правила в'їзду в країну через новий штам "Дельта", в Івано-Франківській області літак впав на будинок, а в Чорнобилі "замінували" ЧАЕС.

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"Сьогодні" зібрали головні новини середовища.

Падіння літака на Прикарпатті

Неподалік села Шепарівці Коломийського району легкомоторний спортивний літак впав на житловий будинок. Після аварії почалася пожежа, внаслідок чого і загинули всі люди, які були в салоні.

Ігор Табанюк в літаку. Фото: facebook.com/sikora.olga
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Ігор Табанюк в літаку. Фото: facebook.com/sikora.olga

Один із загиблих – відомий український пілот Ігор Табанюк. Він 40 років тому здійснив свій перший політ і багато років розвивав малу авіацію у Коломиї. У 2013 році в авіакатастрофі загинув молодший син Ігоря Табанюка – полетів замість батька на перевірку літака.

Українці старше 70 років отримають надбавку до пенсії

Немолодим пенсіонерам доведеться чекати доплат

Немолодим пенсіонерам доведеться чекати доплат / Фото: уніан, Сьогодні

Для українців віком 70-75 років збираються ввести доплати до пенсії з 2022 року. Ці гроші будуть отримувати близько 1,5 млн пенсіонерів, однак який розмір доплати – у Мінсоцполітики поки не повідомляють.

"Мінування" ЧАЕС

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Атомна станція може бути замінована

Атомна станція може бути замінована / Фото: Сьогодні

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2013 року Ігор Табанюк (на фото зліва) втратив у авіакатастрофі сина. Колаж "Сьогодні"

В обід 28 липня на електронну адресу ЧАЕС надійшов анонімний лист про мінування Чорнобильської атомної електростанції. Після цього поліцейські перекрили всі КПП і почали перевірку. Однак інформація не підтвердилася.

Чи світить школам віддалене навчання

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

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Глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, що робота шкіл буде залежати від карантинної зони регіону.

Якщо "зелена" зона – усі школи працюють. Якщо "жовта", "оранжева" або "червона" – заклади будуть відкриті за умови, що мінімум 80% працівників вакциновані проти коронавірусу.

В Україні посилять в'їзд через штам "Дельта"

Правила перетину кордону посилять через коронавірус

Правила перетину кордону посилять через коронавірус / Фото: Сьогодні

Штам "Дельта" швидко поширюється по світу, тому влада запроваджує нові правила в'їзду в країну. Тепер усі громадяни, які приїжджають з Росії або Індії, повинні будуть відправитися на 14-денну самоізоляцію, навіть при наявності негативного ПЛР-тесту.

Однак усім іншим людям, які вже вакциновані, буде значно простіше – докладніше про правила читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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