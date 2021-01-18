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Затоплення суховантажу з українцями в Туреччині: кількість загиблих зросла

18 січня, 02:57

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Рятувальники намагаються дістатися до двох моряків на скелях

Під час пошуково-рятувальної операції біля чорноморського узбережжя Туреччини знайдено тіла ще двох загиблих в результаті аварії суховантажу Arvin.

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Про це повідомив губернатор турецької провінції Бартин Сінан Гюнер, передає Anadolu.

Громадянство загиблих поки не повідомляється.

Ще два члени затонулого суховантажу помічені без руху на скелях і рятувальники намагаються дістатися до них по суші, але поки невідомо, чи вони живі.

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Раніше повідомлялося про порятунок шести членів екіпажу затонулого через шторм суховантажу, який йшов під прапором Палау, зокрема п'ятьох українців .

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Загалом на борту суховантажу перебувало 12 людей – десять громадян України і двоє росіян.

Нагадаємо, дівчина одного зі врятованих після катастрофи біля берегів турецької провінції Айдин українських моряків одесита Владислав Затерки розповіла про його повідомлення під час шторму,в результаті якого затонув суховантаж.

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Туреччина аварія шторм моряки жертви Чорне море суховантаж
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