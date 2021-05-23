Падіння повітряної кулі в Кам'янці-Подільському – все подробиці трагедії (фото)

У Кам'янець-Подільському зазнав аварії повітряна куля. Фото: колаж "Сьогодні"
У селі Кульчіївці, недалеко від Кам'янця-Подільського, впала повітряна куля з людьми. Як наслідок, одна людина загинула, ще четверо осіб отримали серйозні поранення. "Сьогодні" дізналися все, що відомо.
Як усе було
Інцидент стався під час щорічного фестивалю повітряних куль, який проходить з 21 по 23 травня в Кам'янці-Подільському.
Увечері 22 травня повітряна куля, пролітаючи над високовольтною лінією передачі, зачепила дроти, що призвело до перекидання кошика, в якому були люди.
Правоохоронці, медики і рятувальники дослідили місце аварії і виявили п'ятеро людей. Всі вони отримали серйозні травми – дві особи з переломами госпіталізовано в Кам'янець-Подільську міську лікарню, ще трьох машини швидкої допомоги відвезли до травмпунктів.
Ще одному пасажиру, який упав біля місцевого кладовища, лікарі допомогти так і не змогли.
Що кажуть у поліції
У Національній поліції підтвердили загибель однієї людиничерез падіння кулі. Як вдалося з'ясувати "Сьогодні", це 53-річний житель Прилук.
"На борту перебували двоє жителів міста Хмельницький, мешканка міста Подільськ, також подружжя з Прилук. На жаль, чоловік із Прилук, якому було 53 роки, загинув на місці події. Інші пасажири, а також 28-річний пілот, який є жителем Києва, отримали травми різного ступеня тяжкості", – розповіли в пресслужбі поліції.
Очевидиця розповіла страшні подробиці
Свідок трагедії Тетяна Шельварчук-Прядійчук у коментарі "Сьогодні" розповіла, що літальний апарат почало заносити в різні боки ще до падіння. Ймовірно, причиною цього став сильний вітер.
"Я особисто бачила, як під час польоту одна сторона кулі сплющилася, і вона стала схожа на яйце, кошик трясло в різні боки через раптовий вітер. У цей час зателефонував сусід і розповів, що куля пролетіла вже над його будинком, а люди в кошику щосили кричали: "Рятуйте!" Потім з'явилася інформація, що куля почала падати в яр, туди, де колись був ставок. Ми швидко сіли в машину і погнали туди", – зазначила вона.
За словами жінки, завдяки сусідам стала зрозуміла хронологія трагедії: куля почала падати над місцевим кладовищем, а потім зачепилася за дерева.
"Спочатку на кладовищі з кошика випала одна людина, їй начебто відірвало руку. Незважаючи на це, чоловік знайшов сили вийти на дорогу і кликати допомогу. Другий випав також на кладовищі, але впав на пам'ятник, вдарився головою і помер. До речі, тепер на кладовищі через аварію з кулею розбито 15 пам'ятників. Третя людина випала з кошика в той момент, коли кошик вдарився об нашу яблуню. Кошик підкинуло вгору в той момент. Ця людина випала просто у нас на вулиці. Четверта випала у сусіда на городі, вона, за попередньою інформацією, зламала обидві ноги", – сказала Тетяна.
За словами місцевих жителів, остаточно куля зупинилася, лише коли зламала три сосни.
"Та людина, яка допомагає злітати кулям, розповіла нам, що це був перший виліт цієї кулі. Всі постраждалі не могли пригадати, було їх в кулі шестеро чи п'ятеро. Вони були такі шоковані, що не передати. Я намагалася допомогти жінці, що вижила, але коли переконалася, що з нею відносно все нормально, то не стала її чіпати до приїзду швидкої".