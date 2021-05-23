Падіння повітряної кулі в Кам'янці-Подільському – все подробиці трагедії (фото)

У Кам'янець-Подільському зазнав аварії повітряна куля. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Кульчіївці, недалеко від Кам'янця-Подільського, впала повітряна куля з людьми. Як наслідок, одна людина загинула, ще четверо осіб отримали серйозні поранення. "Сьогодні" дізналися все, що відомо.

Як усе було

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Інцидент стався під час щорічного фестивалю повітряних куль, який проходить з 21 по 23 травня в Кам'янці-Подільському.

Увечері 22 травня повітряна куля, пролітаючи над високовольтною лінією передачі, зачепила дроти, що призвело до перекидання кошика, в якому були люди.

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Правоохоронці, медики і рятувальники дослідили місце аварії і виявили п'ятеро людей. Всі вони отримали серйозні травми – дві особи з переломами госпіталізовано в Кам'янець-Подільську міську лікарню, ще трьох машини швидкої допомоги відвезли до травмпунктів.

Ще одному пасажиру, який упав біля місцевого кладовища, лікарі допомогти так і не змогли.

Що кажуть у поліції

У Національній поліції підтвердили загибель однієї людиничерез падіння кулі. Як вдалося з'ясувати "Сьогодні", це 53-річний житель Прилук.

"На борту перебували двоє жителів міста Хмельницький, мешканка міста Подільськ, також подружжя з Прилук. На жаль, чоловік із Прилук, якому було 53 роки, загинув на місці події. Інші пасажири, а також 28-річний пілот, який є жителем Києва, отримали травми різного ступеня тяжкості", – розповіли в пресслужбі поліції.

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Очевидиця розповіла страшні подробиці

Свідок трагедії Тетяна Шельварчук-Прядійчук у коментарі "Сьогодні" розповіла, що літальний апарат почало заносити в різні боки ще до падіння. Ймовірно, причиною цього став сильний вітер.

"Я особисто бачила, як під час польоту одна сторона кулі сплющилася, і вона стала схожа на яйце, кошик трясло в різні боки через раптовий вітер. У цей час зателефонував сусід і розповів, що куля пролетіла вже над його будинком, а люди в кошику щосили кричали: "Рятуйте!" Потім з'явилася інформація, що куля почала падати в яр, туди, де колись був ставок. Ми швидко сіли в машину і погнали туди", – зазначила вона.

За словами жінки, завдяки сусідам стала зрозуміла хронологія трагедії: куля почала падати над місцевим кладовищем, а потім зачепилася за дерева.

"Спочатку на кладовищі з кошика випала одна людина, їй начебто відірвало руку. Незважаючи на це, чоловік знайшов сили вийти на дорогу і кликати допомогу. Другий випав також на кладовищі, але впав на пам'ятник, вдарився головою і помер. До речі, тепер на кладовищі через аварію з кулею розбито 15 пам'ятників. Третя людина випала з кошика в той момент, коли кошик вдарився об нашу яблуню. Кошик підкинуло вгору в той момент. Ця людина випала просто у нас на вулиці. Четверта випала у сусіда на городі, вона, за попередньою інформацією, зламала обидві ноги", – сказала Тетяна.

За словами місцевих жителів, остаточно куля зупинилася, лише коли зламала три сосни.