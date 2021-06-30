Крутий Шева і здоров'я Бесєдіну: як реагували в Україні на перемогу в 1/8 Євро-2020

У ніч на середу раділа і пишалася національною збірною з футболу без перебільшення вся країна

Після перемоги української збірної з футболу над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020, емоцій не могли стримати більшість українців, зокрема й президент Володимир Зеленський. Ми зібрали найяскравіші реакції українських політиків, якими вони щедро ділилися у соцмережах.

Реклама

Українські футболісти радіють перемозі / REUTERS/Robert Perry

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, як і сам глава держави, насамперед побажав здоров'я і якнайшвидшого відновлення Артему Бесєдіну, травмованому під час матчу, а також висловив впевненість, що ця перемога – тільки початок.

"Кожна дитина з маленького села та великого міста дивилась на ваш футбол і вболівала, посміхаючись до батьків. Ви зробили так, що батьки і діти обіймались від щастя. Кохані люди сьогодні святкували поцілунками ваші голи. Кожен старенький дідусь та бабуся тримав кулаки і молився за вас. І ви заслужили на таку підтримку своєю грою", – зазначив Єрмак.

А прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав перемогу українських футболістів над шведами історичною і підкреслив, що пишається українською збірною.

"Історична перемога збірної України над командою Швеції. Ми в 1/4 фіналу Євро-2020. Цього вечора всі 40 млн українців були з вами на полі. Пишаємося. Слава Україні!" – не приховував своєї радості глава уряду.

Реклама

Був небагатослівним, але не менш задоволеним результатом збірної і міністр культури і інформполітики Олександр Ткаченко, який особливо відзначив злагоджену командну гру.

"Зінченко і Довбік (!). Крутий Шева, але головне – була команда. До зустрічі в 1/4. Слава Україні", – написав він в Telegram.

Ще більш короткий, ніж Ткаченко, був глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Слава Україні!" – написав він відразу після переможного завершення матчу між Україною і Швецією.

А зазвичай російськомовний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков цього разу написав пост українською і порадів єднанню українців.

"Як же я люблю, коли Україна об'єднується! Це неймовірної потужності енергія і сила! Єдині українці можуть все – важливо це зрозуміти! Спасибі футбол, спасибі команда!" – зазначив він.

Реклама

Не залишився осторонь загального тріумфу і п'ятий президент України Петро Порошенко. Своє повідомлення він супроводив купою знаків оклику.

"Так! Перемога! Українська збірна – найкращі! Хлопці, ви – молодці! Слава Україні!" – супроводив відео з радісними уболівальниками Порошенко.

Історичною назвав перемогу українців у матчі 29 червня і екс-прем'єр України Арсеній Яценюк .

"Історична перемога – Україна в 1/4 чемпіонату Євро-2020! Молодці, хлопці. Слава Україні!" – підписав він фото з епізодом матчу.

У захваті від гри української збірної виявився і співак і політик Святослав Вакарчук.

"Ура! Просто неймовірно!", – радів він у Twitter.

Реклама

Нагадаємо, в овертаймі матч між Україною та Швецією перетворився на справжнє побоїще з травмами і видаленням, але Україна вирвала перемогу і путівку в 1/4 фіналу з рахунком 2: 1.

Ми також писали, що український журналіст Дмитро Гордон, який вболівав за збірну України з футболу в матчі зі Швецією на Євро-2020 у студії телеканалу "Україна-24", після перемоги українців, як і обіцяв, облив себе водою.

Всі подробиці в спецтемі Україна - в чвертьфіналі Євро!