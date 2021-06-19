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Крим йде під воду, а Росія протидіє "Кримській платформі" – головні новини за ніч

19 червня 2021 6:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Аваков розкритикував Данілова за слова про Крим, а той заявив, що російська мережа магазинів Mere на території України працювати не буде

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Можлива заборона мережі магазинів Mere

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Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що російська мережа магазинів Mere на території України працювати не буде. За його словами, відкриття магазинів, які є проектом власників мережі дискаунтерів "Світлофор", є спецоперацією російських спецслужб.

"Це спецоперація російських спецслужб, які мають велике бажання розгорнути на території Херсонської, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей так звану мережу дискаунтерів для використання під час виробничого процесу для досягнення своїх політичних цілей", – розповів Данілов.

Крим йде під воду

Дощ в окупованому Криму не вщухає кілька днів, а рівень води підбирається вже до другого поверху. Потік нагадує цунамі – змітає все на шляху. Центр Ялти перекритий – в місті надзвичайний стан і оголошена евакуація людей. Ті, хто наважився вийти на вулицю – тримаються за паркани і стовпи, щоб не потонути.

Аваков розкритикував Данілова за слова про Крим

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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що окупований Крим тривалий час просив води, а зараз там "навіть не знають, що з нею робити". На брифінгу він сказав, що "Господь Бог занадто багато їм дав води відразу".

На що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував: "Кримська природна катастрофа – для мене не привід для жартів і зловтіхи".

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Росія протидіє "Кримській платформі" – Кулеба

Міністр закордонних справ заявив, що Росія протидіє українській ініціативі під назвою "Кримська платформа", однак, Москві не вдасться перешкодити.

"Росія протидіє "Кримській платформі", кожен день працює над тим, щоб перешкодити цьому успіху України. Незважаючи на всі ці спроби, Росія нас не зупинить", – сказав Кулеба.

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За його словами, деякі країни підтвердили, що візьмуть участь в саміті Кримської платформи – це стане "наймасштабнішою подією за останні 30 років".

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