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"Крим нах... не потрібен": колишній мер Севастополя розповів про справжні цілі Росії

17 березня, 19:30

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Віктор Семенов після окупації РФ Криму поїхав до Севастополя

Перший мер Севастополя Віктор Семенов розповів, що член підкомісії по Чорноморському флоту на території України звинуватив його в окупації Криму, тому що той не віддав місто ще у 1994 році.

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В інтерв'ю виданню "Гордон" він розповів, що після звільнення з Міністерства закордонних справ України у 2014 році поїхав до Севастополя, де зустрів знайомих з російської частини підкомісії з питань перебування Чорноморського флоту на території України.

"Розговорилися. Я наполягав, що все, що відбулося, незаконно. Один з присутніх сказав: "Вікторе,досить звинувачувати Путіна (президента РФ. – Ред.), звинувачуй краще себе. Віддав би нам у 1994-му місто – зараз би такого не було. А Крим нам і на х... не потрібен", – розповів він.

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До речі, в Україні знову потролили російських дипломатів згадкою про те, що Крим – це Україна. Ця весела акція пройшла з нагоди річниці незаконного т.зв. референдуму про "приєднання" півострова до Росії.

Також нещодавно Служба безпеки України біля посольства РФ у Києві встановила білборд з написом "Крим – це Україна".

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Крим Севастополь окупація Криму
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