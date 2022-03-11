Крим стане базою терористів? Путін хоче залучити тисячі сирійських найманців для війни з Україною

Бойовики з країн Близького Сходу можуть використовуватись для терору населення України

Путін планує залучити до 16 тисяч добровольців – найманців із країн Близького Сходу. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін оголосив про масовий набір іноземних найманців для терористичних та каральних операцій в Україна. Про це повідомляє Асоціація Реінтеграції Криму у п'ятницю, 11 березня.

Зазначається, що до участі у війні проти України планується залучити до 16 тисяч добровольців – найманців, здебільшого із країн Близького Сходу. В Асоціації вважають, що підрозділи диктаторських режимів Лівії, Сирії, Ємену та інших азіатських країн не можна назвати "істотною бойовою силою", а їхні реальні здібності слід оцінити виключно як "гарматне м'ясо".

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Навіть заплановане залучення агресором підконтрольних Росії бойовиків Ісламської держави істотно не вплине на обороноздатність України. на окупованих територіях для терору українського населення", – йдеться у повідомленні.

В Асоціації Реінтеграції Криму впевнені, що зазначені "добровольці" прибудуть до Росії як повітрям, так і через "Сирійський експрес", через порт Тартус, Чорноморські протоки та окупований Крим.

Також зазначається, що у радянський період у низці військових частин у Криму проводилася підготовка диверсійно-терористичних кадрів для виконання "інтернаціонального боргу" на Близькому та Середньому Сході та в Африці.

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"Таким чином, півострів стає базою для розташування терористичних та маргінальних елементів Близького Сходу", – підсумували в Асоціації Реінтеграції Криму.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Росія готова направити до України ще до 1000 найманців. Про це попередив високопосадовець західної розвідки.

Також ми інформували, що Росія залучає до війни проти України найманців приватних військових компаній . Зокрема, відомо, що найманці ПВК "Ліга" (ПВК "Вагнер") вже беруть участь у бойових діях.