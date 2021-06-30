Крим у складі Росії? "Укразалізниця" потрапила в скандал

У Києві на залізничному вокзалі помітили зраду – в російському журналі опубліковано контент, за який зазвичай з'являються великі проблеми

У Києві на Центральному залізничному вокзалі помічено у продажу російський журнал, в якому карта Росії зображена з окупованим Кримом. Про це повідомив у Facebook журналіст Олександр Шаріпов.

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"А взагалі це нормально, що на Центральному залізничному вокзалі Києва продається російська преса, де Крим позначений у складі РФ?" – написав журналіст.

Крим – це Україна, а не Росія

Ось такі журнали пропонують пасажирам у Києві

У свою чергу в "Укрзалізниці" відреагували на несподівану "зраду" прямо у Києві.

"Добрий день, шановний Олександре. Дякуємо вам за сигнал. Інформація взята до уваги. Питання передано спеціалістам відповідного підрозділу для вирішення даної ситуації", – йдеться у відповіді компанії до допису журналіста.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно під Львовом натовп пасажирів забули на вокзалі. Спочатку оголосили годинну стоянку, але вагони рушили раніше, не дочекавшись всіх людей. Пасажирам запропонували несподіване рішення проблеми.

Тим часом "Укрзалізниця" дозволила вибирати квитки у вагони з кондиціонером. У компанії пояснили, якою має бути оптимальна температура повітря у поїзді, і що робити, якщо кондиціонер не працює.