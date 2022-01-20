Хто найбільше постраждає через "Омікрон" і як уберегтися? Відповідь імунолога

Під загрозою виявляться ті, хто раніше найлегше переносив зараження коронавірусом

На цей раз під загрозою опиняться діти. / Фото: Колаж: Сьогодні

Штам коронавірусу "Омікрон" вже поширився Україною. Число інфікованих стрімко зростає.

Про це розповів інфекціоніст Віктор Петров у коментарі новинам "Сьогодні".

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За його словами, нині загострення є досить серйозним.

"Ми бачимо, що як на заході, так і в центрі країни зростає кількість інфікованих. На жаль, заразність вірусу досить висока", – говорить інфекціоніст.

Хто може постраждати від "Омікрону"

Як відомо, новий небезпечний штам вражає переважно молодих людей. Петров вважає, що під загрозою нової хвилі коронавірусу опиняться школярі.

"Під найбільшим ударом виявилися навчальні заклади, оскільки діти теж хворіють часто та активно через цей штам. Але є й позитивний момент – вакциновані люди хворіють значно менше, п'ять-сім днів. Як правило, захворювання протікає без пневмонії. Але, на жаль, вакцина не гарантує повної відсутності хвороби. Потрібно розуміти, що вірус мутує", – сказав він.

Інфекціоніст додав, що зростає і кількість людей, які хворіють на грип А. Його часто плутають із COVID і навпаки. Це призводить до діагностичних помилок та неправильно призначеного лікування.

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Чи врятує вакцинація

Говорячи про ситуацію у світі, Петров розкритикував тенденцію різної доступності до вакцинації країн із різним достатком.

"Наприклад, Ізраїль вакцинує своїх громадян вчетверте. Близько 90% усіх дорослих та працюючих вакциновано. Але катастрофічна ситуація в Палестині, де вакциновано 13%. За рахунок відсутності вакцин у бідних країнах, багаті країни не можуть зупинити мутацію вірусу. Єдиний шлях боротьби із цим – тотальна вакцинація", – вважає інфекціоніст.

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