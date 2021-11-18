Хто "робить погоду" в Україні

19 листопада – 100 років Українському гідрометцентру. Ексклюзивний репортаж "Сьогодні" з "кухні прогнозів"

/ Фото: Сьогодні

Про що зазвичай починають розмову незнайомі люди, наприклад, попутники у купе поїзда? Правильно, про погоду! Тому що погода – тема, яка турбує всіх.

Кого лають, якщо замість сонця йде дощ, а замість обіцяного тепла раптом холоднішає? Правильно, синоптиків!

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Але мало хто знає, як працюють люди, котрі, вивчивши незрозумілі для непосвячених лінії та цифри на папері чи екрані монітора, видають доступні прогнози про те, яка погода чекає на нас завтра, післязавтра тощо.

В Україні з 19 листопада 1921 року, тобто вже 100 років (!), "робить погоду" Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр).

/ Фото: Сьогодні

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"Сьогодні" побували в його головному офісі на вулиці Золотоворітській у Києві, побачили, як народжуються прогнози погоди, відвідали "метеомайданчик номер один" країни, один із 164-х, звідки стікається інформація в цей офіс, де вона обробляється, поспілкувалися з фахівцями. синоптиками.

І, звичайно, поговорили з незмінним за всі роки незалежності України директором "Укргідрометцентру", ім'я якого відоме всій країні – це Микола Іванович Кульбіда.

Читайте інтерв'ю з Миколою Кульбідою про погоду на грудень, на всю зиму та на 100 років уперед . А також про те, як лижі, подаровані дідом, допомогли йому вибрати професію і чому Кульбіда не любить, коли його називають "головним синоптиком України".

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Синоптик – професія творча

Ми – у відділі метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру, тут фахівці-синоптики готують прогнози погоди на території України. Сюди надходять дані про температуру, напрям і силу вітру, опади, вологість повітря всіх метеостанцій України, супутникову інформацію про атмосферні процеси по всій Європі, Атлантиці та Північній півкулі.

Як виявилось, робота синоптика аналітична і десь навіть творча. Вся інформація про погоду знаходиться на графіках, картах та діаграмах. На папері це дані на якийсь час доби, а на екранах моніторів постійно змінюються.

/ Фото: Сьогодні

І так само, як поет пише вірші, використовуючи звичайні слова, художник – картину, використовуючи стандартний набір фарб, так і синоптик із цифр і хитромудрих кривих на папері чи комп'ютері складає картину того, що чекає на українців завтра і на п'ять днів уперед.

Аби будь-якої миті, клікнувши мишкою за посиланням, ми з вами побачили картинку: завтра, 19 листопада, у Харкові дощ зі снігом та мороз, у Львові злива, але тепло, а у Києві дощ та ожеледиця.

"Ми аналізуємо інформацію про стан атмосфери, ось карта на висоті 1,5 км, 3 км, 5 км, тобто всю товщу атмосфери ми бачимо, – каже заступник начальника відділу метеопрогнозів Наталія Голеня. – Визначаємо, де циклон, де антициклон, як рухаються атмосферні фронти. Яка повітряна маса – холодна чи тепла".

Але такий прогноз можна скласти максимум на 12 годин. Для довгострокових прогнозів, на 5 і навіть до 10 діб уперед, синоптики використовують погодні моделі. Їх розраховують провідні світові та європейські центри середньострокових прогнозів, які мають потужні суперкомп'ютери. Україна як член Всесвітньої метеорологічної організації , має доступ до них. Модель розраховує не тільки як рухатимуться циклони, а й де вони можуть з'явитися через 5 днів і більше.

Гірше, ніж у Європі, але краще, ніж у Африці

Після виконання Держпрограми модернізації обладнання Укргідрометцентру, розрахованої на 2022-2025 роки, такі розрахунки будуть проводитись у нас лише для України. Тоді вони виявляться точнішими. Україну покриють електронною сіткою з "коміркою" 1 кілометр (зараз "комірка" на порядок більше) і, клацнувши на екран, можна буде точно визначити, наприклад, у якому районі Києва гроза, а в якому світить сонце.

Комп'ютерне моделювання атомосферних процесів дозволяє давати довгострокові прогнози погоди / Фото: Сьогодні

Але головне завдання синоптиків – вчасно сповістити відповідні служби про природні катаклізми, щоб було вжито заходів: попереджено населення про грози, град та смерчі влітку, підготовлено снігоочисну техніку взимку і так далі. Щодня до 13-ї години випускається погодний бюлетень у кожній області для ДСНС, органів влади.

Поки що українські метеостанції знаходяться на відстані 50-60 км одна від одної. Покази оновлюються кожні три години. Це більше, ніж у країнах Африки та Азії, але незрівнянно з Європою, там станції розташовані через кожні 10-12 км. Причому вони передають показання автоматично і набагато частіше, ніж раз на три години. Ще одна важлива проблема: коли в Україні з'явиться мережа автоматичних станцій – як уберегти їх від вандалів та диких тварин.

Сто доларів за добу на "повітряні кульки"

Аби розуміти, що відбувається в атмосфері над Україною, на метеростанціях двічі на добу за будь-якої погоди в один і той же час: о 1.30 ночі та о 13.30 дня – запускають метеозонди – великі, понад метр у діаметрі, "повітряні кулі" з латексу, наповнені воднем. До кулі прикріплений контейнер із датчиками температури, вологості, вимірювач тиску.

Ось так запускають метерозонд

Ціна одного запуску – 1250 грн, з урахуванням видобутку водню, вартості оболонки, апаратури тощо. Тобто щодобово в атмосферу відлітає (у прямому значенні слова) майже 100 доларів.

Інформація від датчиків за допомогою радіохвиль передається на спеціальний пристрій – радіотеодоліт.

/ Фото: Сьогодні

Ось один із них, схожий на "марсіанський триніжок" із відомої книги Герберта Велса "Війна світів". Встановлений на Багриновій горі у столиці, де розташована об'єднана гідрометеорологічна станція "Київ".

Як Янукович заборонив метеозонди

Начальник метеостанції "Київ" Надія Гапиченко працює тут уже 43 роки. Перші 23 роки роботи вона запускала ці кулі по дві штуки на добу, у будь-яку погоду. Зараз тільки підміняє за необхідності своїх підлеглих. За весь час Гапиченко запустила близько п'яти тисяч таких зондів.

Метеозони – одноразові, вони можуть підніматися на висоту до 30 км, іноді до 40 км (світовий рекорд 53,7 км), потім у розрідженій атмосфері роздуваються до 8-10 метрів, лопаються та неконтрольовано падають. Уривки латексу розкладаються за 3-4 роки.

Зазвичай залишки зондів приземляються у лісі чи полі, але буває інакше. Співробітники метеостанції "Київ" розповіли нам, що у серпні 2010 року такий зонд упав на території дачі у Межигір'ї, де мешкав тодішній президент Віктор Янукович. "Замах" на президента!!

Тут же запуски метеозондів у столиці заборонили до листопада. Зрештою, гаранту роз'яснили, що таке метеозонди, для чого вони необхідні, і що їхня небезпека перебільшена. Янукович заспокоївся і запуски зондів відновили.

Як "міряють погоду"

Метеозонди стежать за атмосферними процесами, а температуру, вологість повітря, швидкість вітру біля поверхні, кількість опадів і так далі вимірюють на землі. Для цього будують метеомайданчики. Метеомайданчики всіх станцій світу мають однакове розташування приладів, спостерігачі виходять на проведення вимірювань в один і той самий час.

Також на Багриновій горі у Києві знаходиться Центральна геофізична обсерваторія (ЦГО) імені Бориса Срезневського, відомого українського вченого-синоптика .

За словами директора ЦГО Андрія Куцого, глобалізація у метеослужбі відбулася багато десятиліть тому. Адже щоб скласти коректний прогноз погоди в одній країні, необхідний обмін даними з країнами-сусідами.

"Метеостанцію "Київ" називають "метеомайданчиком №1" в Україні, – каже Андрій Куций. – Це неофіційна назва, бо вона є ще й дослідним полігоном для випробування нових приладів".

На метеомайданчиках вимірюють:

- Швидкість вітру

- Температуру та вологість повітря

Директор ЦГО Андрій Куций показує, як виглядають механічні прилади для вимірювання температури та вологості повітря. В іншій такій же "будці" встановлені сучасніші, електронні.

- Кількість опадів (дощ)

/ Фото: Сьогодні

- Температуру на ґрунті

/ Фото: Сьогодні

- Рівень радіації

- Забруднення повітря

- Температуру у глибині земної поверхні на п'яти різних глибинах від 20 см до 3 м 20 см

/ Фото: Сьогодні

Висоту снігового покриву

Її визначають мірною рейкою, раз на добу о 8-й ранку (якщо, звичайно, випав сніг). Три рейки утворюють рівносторонній трикутник зі стороною 10 м, береться середнє значення.

/ Фото: Сьогодні

Метеомайданчик станції "Київ", як і ще низка метеомайданчиків, обладнаний подвійною системою вимірювань: в автоматичному режимі та за допомогою традиційних механічних приладів: флюгерів, термометрів, гігрометрів (вимірюють вологість), дощомірів. Їх використовують, якщо, наприклад, пропаде електроживлення чи вітер досягає такої ураганної сили, що "електроніка" зашкалює.