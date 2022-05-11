Скільки часу Україну прийматимуть у ЄС – від чого це залежить і хто ухвалить рішення

У ЄС кажуть, що швидкого вступу не буде. В Україні називають це обманом

Зараз багато залежить від Шарля Мішеля та Урсули фон дер Ляйєн / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Київ передав Європейській комісії повністю готовий опитувальник – зробив головний крок у процедурі набуття статусу кандидата в члени ЄС. Тепер, як то кажуть, м'яч на полі Брюсселя. Якщо тут порекомендують надати Україні статус кандидата і всі 27 держав-членів союзу погодяться, розпочнуться переговори щодо вступу країни до ЄС. Цей шлях легким не буде – у Євросоюзі вже є політики, які не схвалюють членство нашої країни. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, що нам світить на шляху до ЄС.

Очікування

9 травня, перебуваючи в Одесі, президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що у червні його інститут розгляне заявку України на набуття статусу кандидата на членство в ЄС.

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" Розраховуємо у червні отримати позитивну відповідь про набуття нашою країною статусу кандидата у члени ЄС. Подякував президенту Єврокомісії за роботу зі створення Трастового фонду для відновлення України після війни ", – висловився 9 травня про свої очікування президент України Володимир Зеленський.

Обман

В Україні чудово розуміють, що безхмарним шлях до ЄС не буде. І вже зараз починають робити заяви щодо цього. В інтерв'ю Financial Times, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що затягування з наданням нам статусу кандидата за прискореною процедурою означатиме, що нас обдурили.

"Якщо ми не отримаємо статусу кандидата, це означає тільки одне: що Європа намагається нас обдурити. І ми не збираємося це проковтнути. Україна – єдине місце в Європі, де люди помирають за цінності, на яких ґрунтується ЄС. І я вважаю, що це слід поважати", – заявив глава МЗС України.

На брифінгу з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, яка 9-10 травня перебувала у Києві, Кулеба дав зрозуміти, що "вихляюча" позиція ЄС щодо України є ще одним приводом для Путіна продовжувати війну.

" Найточніше розуміння Росією, що Європа більше не проводить політику неясності щодо перспектив України у складі ЄС, призведе до відмови від спроб повернути Україну. Тому що одна з причин, чому ця війна почалася – Путін був переконаний, що Україна не потрібна Європі, що Європа не стане поряд з Україною у разі війни. Він у цьому помилився, за що ми вдячні ЄС і, зокрема, Німеччині", – сказав Кулеба.

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Думка ЄС

Але, як ми розуміємо, статус кандидата це ще далеко не повноправне членство, яке Київ розраховує отримати також за прискореною процедурою. Варто відзначити, у Хорватії дорога до ЄС зайняла 10 років – з моменту заявки у 2003 році до вступу у 2013 році. Головними гальмуючими моментами у Хорватії виявилася територіальна суперечка зі Словенією та корупція.

Нагадаємо, що ще місяць тому лідери ЄС висловлювалися за якнайшвидше прийняття України до своєї родини. У перші дні вторгнення Росії в наші країни глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн сказала, що українці є частиною цієї сім'ї і будуть прийняті до ЄС.

" Справді, згодом Україна приєднається до нас. Україна — одна з нас, і ми хочемо, щоби вона була в Європейському Союзі", – сказала тоді голова Єврокомісії у інтерв'ю Euronews.

Проте точних термінів ні Урсула фон дер Ляйєн, ні Шарль Мішель, ні інші європейські важкоатлети не повідомляють.

Передумали?

А зараз пішли "дзвіночки", що Україні доведеться довго чекати на своє повноправне членство. Спочатку глава МЗС Австрії Олександр Шалленберг заявив, що для України не може бути прискореної процедури, і нам доведеться почекати років з десять.

"Повинен пройти тривалий процес адаптації, якого, безумовно, не може бути досягнуто протягом найближчих п'яти-десяти років. Деякі держави на Західних Балканах чекали десятиліттями, щоб зробити наступний крок", – зазначив політик.

Потім такий самий термін назвав президент Франції Емманюель Макрон, виступаючи 9 травня на засіданні Європарламенту у Страсбурзі. Як повідомляє німецьке агентство DW, французький лідер заявив, що процес вступу може тривати "десятиліттями", але можна створити "європейську політичну спільноту" для України та інших країн-претендентів на вступ.

Противники

Серед тих, від кого можна було б точно очікувати проблем на шляху до ЄС – Угорщина, біля керма якої стоять проросійські політики. Проте 10 травня звідти надійшов сигнал, що Угорщина не проти.

В інтерв'ю українській телеканалу "Еспресо" надзвичайний та повноважний посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто запевнив, що його країна не блокуватиме членство України в ЄС, коли до цього дійде час.

"Хочу запевнити вас у тому, що коли почнуть розглядати питання членства України в Європейському Союзі, Угорщина підтримає його", – завірив дипломат.

Думка

Статус кандидата ми отримаємо швидко – у ЄС не стануть цієї можливості позбавляти країну, яка, як було визначено на Заході, зараз життям своїх громадян захищає загальноєвропейські цінності. А от набуття повноправного членства залежить виключно від України, яка має провести реформи, необхідні для вступу до Європейського союзу.

Про це розповів колишній віце-прем'єр та міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. Володимиру Полуєву на каналі "Україна 24".

"Я сподіваюся на те, що в червні буде позитивна відповідь і це найважливіший політичний сигнал підтримки України. Це не означатиме, що Україну приймуть як повноправного члена найближчим часом у чіткий певний проміжок часу. Проте те, що будуть відчинені двері, щоб швидко просуватися, ось на це я сподіваюся: Необхідно розділяти дві речі: бажання відкрити двері, що ми не могли досягти у мирний час, і наскільки Україна буде здатна виконувати ті завдання, які будуть поставлені в рамках цього перехідного періоду. дебати, як ми виконали, що не виконали і як це зможе швидко дозволити нас прийняти як повноцінний член ЄС. Зараз я не думаю, що ми отримаємо чіткий графік, адже це залежить від виконання чітких завдань", – вважає Грищенко.

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