"Хто не скаче – той москаль": Янукович назвав головну "помилку" України

Колишній президент ще й пригадав слова Зеленського, який запропонував любителям русского мира їхати з Донбасу до Росії

Янукович знову агітує за Росію

Експрезидент-втікач Віктор Янукович, звинувачений у державній зраді, вважає головною помилкою України – відмову від добросусідства з Росією, яка напала на нашу країну.

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Про це він сказав у своєму зверненні до українців, текст якого опублікував його прессекретар Юрій Кірасір в Facebook.

"На моє глибоке переконання, головною помилкою в нашій тридцятирічній історії була не обманута довіра до Росії, а відмова від добросусідства з нею. На перший погляд невинне: "Хто не скачи – той москаль", покликане допомогти зігрітися мітингувальників на Майдані, насправді виявилося сигналом до початку політики перманентного протистояння і конфронтації з нею", – сказав він.

Також він натякнув на слова президента Володимира Зеленського, який запропонував любителям "русского мира" їхати з Донбасу до Росії.

"Це призвело до того, що громадянам Донбасу пропонують їхати в Росію, якщо вони не бажають підтримувати "насильницьку" українізацію, проведену, як це не дивно, російськомовним керівництвом держави, а жителям Криму відмовляють у праві вважати півострів своєю батьківщиною, оскільки вони там, нібито, лише тимчасові гості", – підкреслив Янукович.

Віктор Янукович – від президента до втікача

Віктор Янукович у 2002 і 2006 роках був прем'єр-міністром України, а в 2009-му став президентом. Главою держави він міг навіть стати в 2004-му, але тоді його суперник Ющенко через суд домігся перемоги на виборах.

Восени 2013 року Янукович відмовився підписати Угоду про асоціацію з ЄС, що спровокувало Євромайдан, який переріс у Революцію Гідності з його подальшою втечею в Росію. 12 січня 2015 року був оголошений у розшук Інтерполом, але 21 липня того ж року розшук призупинено.

У 2019 Янукович був засуджений до в'язниці за держзраду. Його визнали винним в тому, що він діяв безпосередньо з метою домогтися окупації Криму Росією.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 24 січня 2019 року суд визнав Януковича винним у державній зраді й засудив до 13 років позбавлення волі. Захист експрезидента подав апеляцію на вирок Оболонського районного суду Києва у справі про держзраду. Пізніше колегія суддів Апеляційного суду Києва вказала на описки у вироку. У жовтні 2020-го суд залишив вирок Януковичу в силі.

Тим часом проти Януковича починають нове розслідування. Колишньому президенту закидають участь у злочинній змові з ексголовами СБУ і МВС, які влаштували майданівцям терор.