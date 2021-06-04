Хто зможе купувати землю і скільки в Україні олігархів: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні, 4 червня, в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" обговорять найбільш резонансні події тижня.
Теми програми: війна проти олігархів – що перебачає законопроєкт президента та чи поборе він їх, скільки в Україні всього олігархів, ринок землі – хто зможе придбати паї з 1 липня. Також у студії обговорять суд проти Ігоря Коломойського – до чого тут сатира?
Гості студії:
- Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства України;
- Тимофій Милованов, голова наглядової ради "Укроборонпрому", президент Київської школи економіки;
- Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради України;
- Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга Народу";
- Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";
- Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа — За життя";
- Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарність";
- Кіра Рудик, голова партії "Голос";
- Володимир Гройсман, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016-2019);
- Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії";
- Геннадій Гудков, депутат Державної думи Росії 3-6 скликань;
- Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "Гордон".
Дивіться ток-шоу "Свободи слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на каналі "Україна"!