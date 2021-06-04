Хто зможе купувати землю і скільки в Україні олігархів: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні, 4 червня, в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" обговорять найбільш резонансні події тижня.

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Теми програми: війна проти олігархів – що перебачає законопроєкт президента та чи поборе він їх, скільки в Україні всього олігархів, ринок землі – хто зможе придбати паї з 1 липня. Також у студії обговорять суд проти Ігоря Коломойського – до чого тут сатира?

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Гості студії:

Роман Лещенко , міністр аграрної політики та продовольства України;

, міністр аграрної політики та продовольства України; Тимофій Милованов , голова наглядової ради "Укроборонпрому", президент Київської школи економіки;

, голова наглядової ради "Укроборонпрому", президент Київської школи економіки; Руслан Стефанчук , перший заступник голови Верховної Ради України;

, перший заступник голови Верховної Ради України; Олександр Корнієнко , голова партії "Слуга Народу";

, голова партії "Слуга Народу"; Юлія Тимошенко , лідер партії ВО "Батьківщина";

, лідер партії ВО "Батьківщина"; Юрій Бойко , співголова фракції партії "Опозиційна платформа — За життя";

, співголова фракції партії "Опозиційна платформа — За життя"; Артур Герасимов , співголова фракції партії "Європейська Солідарність";

, співголова фракції партії "Європейська Солідарність"; Кіра Рудик , голова партії "Голос";

, голова партії "Голос"; Володимир Гройсман , лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016-2019);

, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016-2019); Олег Ляшко , лідер "Радикальної партії";

, лідер "Радикальної партії"; Геннадій Гудков , депутат Державної думи Росії 3-6 скликань;

, депутат Державної думи Росії 3-6 скликань; Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "Гордон".

Дивіться ток-шоу "Свободи слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на каналі "Україна"!