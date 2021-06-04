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Хто зможе купувати землю і скільки в Україні олігархів: "Свобода слова Савіка Шустера"

4 червня, 11:05

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

До студії прийде новопризначений голова наглядової ради "Укроборонпрому" та представники політсил

Сьогодні, 4 червня, в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" обговорять найбільш резонансні події тижня.

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Теми програми: війна проти олігархів – що перебачає законопроєкт президента та чи поборе він їх, скільки в Україні всього олігархів, ринок землі – хто зможе придбати паї з 1 липня. Також у студії обговорять суд проти Ігоря Коломойського – до чого тут сатира?

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Гості студії:

  • Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства України;
  • Тимофій Милованов, голова наглядової ради "Укроборонпрому", президент Київської школи економіки;
  • Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради України;
  • Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга Народу";
  • Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";
  • Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа — За життя";
  • Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарність";
  • Кіра Рудик, голова партії "Голос";
  • Володимир Гройсман, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016-2019);
  • Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії";
  • Геннадій Гудков, депутат Державної думи Росії 3-6 скликань;
  • Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "Гордон".

Дивіться ток-шоу "Свободи слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на каналі "Україна"!

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