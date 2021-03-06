"Хто Степанова читав – той e цирку не сміється": міністр-лама нарвався на жорсткий тролінг у мережі

Після повідомлень ЗМІ про те, що Далай-лама зробив щеплення індійською вакциною Covishield, український міністр охорони здоров'я Максим Степанов спробував потролити своїх недоброзичливців, які критично ставляться до суперечливого препарату.

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Глава МОЗ на своїй сторінці в Facebook виклав картину скандального одеського художника Олександра Ройтбурда, яка зображує Далай-ламу XIV, супроводивши її коротким текстом: "Колаборантам COVID-19 присвячується: Далай-лама вакцинувався Covishield. Не слухайте дурниць, робіть мудрий вибір. Будьте як Далай-лама" .

Відвідувачі сторінки міністра звернули увагу, що навіть із червоною крапкою на лобі і в традиційному чернечому вбранні духовний лідер послідовників тибетського буддизму дуже схожий на українського чиновника, тому з гумором, а то й сарказмом відреагували на повідомлення Степанова.

Одні нагадали главі МОЗ, що публікувати своє фото з лазерним целевказівником на лобі – погана прикмета. Інші запевняють, що справжній Будда має бути неголеним і нечесаним. Треті – списують своєрідний гумор чиновника на поствакцинні ускладнення і побічний ефект від Covishield – неадекватну оцінку своїх можливостей. "Хто Степанова читав – той в цирку не сміється", – роблять безапеляційний висновок п'яті.

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А деякі користувачі соцмереж творчо розвинули ідею художника і "поміняли тілами" Далай-ламу і Степанова.

Нагадаємо, Британія отримає з Індії партію вакцини Covishield, яку застосовують в Україні.

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Окрім того, в Британії заявили, що вакцини Covishield і AstraZeneca ідентичні.

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