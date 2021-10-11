Хто в Україні може отримати ПЛР-тест на COVID-19 безкоштовно? Відповідь МОЗ

Направлення зобов'язаний надати сімейний лікар

ПЛР-тестування в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Безкоштовний тест на COVID-19 в Україні можуть отримати не тільки пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну інфекцію. Аналіз можуть зробити з ознаками вірусної пневмонії та інших ГРВІ.

Про це повідомляє МОЗ.

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Кому призначають безкоштовне ПЛР-тестування на COVID-19?

Особам із підозрою COVID-19

Особам з ознаками інших ГРВІ

Особам з ознаками вірусної пневмонії

Пацієнтам з позагоспітальною пневмонією

Контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19

Варто зазначити, що першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що їм не проводився скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2.

Хто зобов'язаний надати направлення на безкоштовне тестування?

Направлення на безкоштовне тестування зобов'язаний надати сімейний лікар. Якщо лікар з різних причин відмовляється надати таке направлення або у вас немає сімейного лікаря, звертайтесь на гарячу лінію МОЗ 0 800 60 20 19

ПЛР-тестування. Фото: ТАСС

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Коронавірус в Україні

Станом на понеділок, 11 жовтня, у світі зафіксували 238 668 492 випадків зараження на COVID-19, з них 4 867 610 летальних. У цьому списку Україна в Європі займає третю позицію по добовій смертності та поширенню COVID-19.

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