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Хто в зоні ризику через COVID-19? У МОЗ відповіли

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
7 жовтня, 16:38
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Українців закликають вакцинуватися від коронавірусу
Люди похилого віку частіше помирають від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"
Люди похилого віку частіше помирають від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

За весь час пандемії 82% померлих від COVID-19 є люди, старше 60 років. В Україні протягом останнього місяця 95,7% випадків коронавірусу було зареєстровано у невакцинованих осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

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Вірус найбільш небезпечний для людей старше 60 років

Як розповів Ляшко, COVID-19 найбільш небезпечний для людей старше 60 років, з хронічними захворюваннями і тих, хто часто контактує з людьми (державні службовці, вчителі, соцпрацівники та інші).

Вакцинація від COVID-19 захищає від вірусу

Глава МОЗ підкреслив, що вакцинація від коронавірусу – це єдиний шанс вберегти себе від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті.

"У вересні 2021 року: 97,1% госпіталізованих з діагнозом COVID-19 в Україні були невакциновані. 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні – люди у віці від 60 років. Тобто 8 з 10 людей, які помирають від COVID- 19 – це люди похилого віку", – додав Ляшко.

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В Україні погіршується ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні".
В Україні погіршується ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні".

"Червона зона" вже близько

Через сильне зростання захворюваності прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в найближчі дні кілька областей можуть потрапити в "червону зону". Там введуть нові обмеження. Зокрема, громадські місця зможуть працювати, тільки якщо 100% працівників закладу та 100% відвідувачів повністю вакциновані.

Які області в зоні ризику:

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  • Харківська,
  • Запорізька,
  • Херсонська.

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