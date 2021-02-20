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Хто винен і що роблять: Ляшко пояснив, коли усе-таки почнуть вакцинувати українців

20 лютого, 00:52

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В Україні зараз три вакцини від коронавірусу знаходяться на реєстрації. Це препарати виробництва Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca і Sinovac Biotech.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявив головний санлікар України Віктор Ляшко.

За його словами, Pfizer має надійти через глобальний механізм COVAX.

"Поки цього не сталося з бюрократичних причин, не залежних від України", – сказав Ляшко.

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Цю вакцину очікують найближчим часом. Україна закупила за бюджетні кошти такі вакцини: AstraZeneca, Novavax і Sinovac. Першою повинна прибути AstraZeneca. Однак чіткої дати Ляшко поки не озвучив.

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Так, якщо вакцини прибудуть до 16:00, то наступного дня 11 машин виїжджають в усі регіони, 6 отримають в перший день, 19 – на наступний день.

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