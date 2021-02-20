Хто винен і що роблять: Ляшко пояснив, коли усе-таки почнуть вакцинувати українців

В Україні зараз три вакцини від коронавірусу знаходяться на реєстрації. Це препарати виробництва Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca і Sinovac Biotech.
Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявив головний санлікар України Віктор Ляшко.
За його словами, Pfizer має надійти через глобальний механізм COVAX.
"Поки цього не сталося з бюрократичних причин, не залежних від України", – сказав Ляшко.
Цю вакцину очікують найближчим часом. Україна закупила за бюджетні кошти такі вакцини: AstraZeneca, Novavax і Sinovac. Першою повинна прибути AstraZeneca. Однак чіткої дати Ляшко поки не озвучив.
Так, якщо вакцини прибудуть до 16:00, то наступного дня 11 машин виїжджають в усі регіони, 6 отримають в перший день, 19 – на наступний день.
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