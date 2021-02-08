Кучма вшанував пам’ять авіаконструктора Антонова: Людина світового виміру

Другий президент України (1994 – 2005) Леонід Кучма вшанував пам’ять видатного авіаконструктора Олега Антонова, ідеї котрого досі працюють на сучасність.

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Про це прессекретар колишнього глави держави Дарка Оліфер пише на своїй сторінці у Facebook.

За словами Кучми, коли він чує ім’я "Антонов" – в уяві одразу постає щось величне, потужне. На його думку, це не лише через гігантські літаки, які створював Олег Костянтинович. Це, перш за все, через гігантський масштаб особистості, якою був він сам.

"Антонов, чий 115-річний ювілей ми святкуємо в ці дні, людина "світового виміру". Тим більшою має бути наша гордість називати його своїм, нашим. Саме на нашій землі він вчив літати наймогутніші зі своїх "птахів". Саме тут він створив авіабудівельну галузь, яка сьогодні працює на нашу державу. На борту одного з перших антонівських лайнерів, Ан-10, величезними літерами було написано "Україна", – каже другий президент.

На його думку, своїми звершеннями світового рівня Антонов ставив Україну на світову карту – як і вчитель Кучми – Михайло Кузьмич Янгель, чий ювілей ми також святкуємо цього року і який теж створив одну з найсучасніших українських галузей – космічну. Обидва вони народилися за межами України, але зробили для неї більше, ніж багато з наших "професійних патріотів" – хоча і в патріотизмі Олега Костянтиновича не може бути й тіні сумніву. У найсіріші "совєцькі" часи він захищав українську національну культуру, підписував звернення на захист "інакомислячих", каже Кучма.

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"Я не випадково згадав поруч Антонова та Янгеля. Думаю, тільки "антоновська" сміливість, хай і втілена вже його учнями, була здатна поєднати космос та авіацію. Всі бачили фантастичну картину – космічний "шаттл" летить верхи на антонівській "Мрії". А міг же здійснитися ще й "повітряний старт", коли космічні апарати виходили б на орбіту з борту "Руслана" чи все тієї ж "Мрії". Хай це лишилося тільки мрією, але "Мрія" (єдина у своєму класі та, на жаль, у єдиному ж примірнику) вирішує сьогодні в світі унікальні задачі – бореться з пандемією COVID-19", – нагадав другий президент.

За його словами, український прапор на її фюзеляжі свідчить: наша країна усе ще здатна запропонувати людству щось, що не під силу іншим. А це значить, що ідеї Антонова досі працюють на сучасність. Тож гідною даниною його пам’яті з боку держави було б напружитися, щоб збудувати ще одну, нову "Мрію", висловив побажання Кучма.

Він додав, що хоче, аби в Україні була "школа Антонова", як і "школа Янгеля". І це не обов’язково креслення літаків або ракет: "Але обов’язково розум і сміливість, системне знання і культура мислення. Те, що потрібне, щоб творити майбутнє. Може, "школа Маска" звучить ще амбітніше. Але свого Маска в нас ще немає. А щоб з’явився – маємо пам’ятати Антонова і Янгеля, маємо вчитися в них. Тому що міняються технології, але вічними лишаються умови успіху: побачити за обрієм, обрати нішу, віддати себе цілком".

Колишній глава держави також вшанував пам’ять авіаконструктора словами, які можуть звучати як девіз: завжди брати на себе якомога більше, завжди прагнути якомога далі, завжди злітати якомога вище. "Це не про транспортну авіацію, батьком якої був Олег Антонов. Це про життєве завдання справжньої людини – такої, якою був Олег Антонов", – підсумував Кучма.

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Нагадаємо, у жовтні-2020 під час візиту української делегації до Туреччини президент Реджеп Ердоган висловив зацікавленість в можливості добудови Ан-225 "Мрія".

Також писалося, що українська "Мрія" з медичним вантажем з Китаю вразила канадців.

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