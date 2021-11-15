Куди поїхати, щоб зустріти привидів? ТОП-5 найзагадковіших місць в Україні

Багато легенд розповідають про місця, де досі блукають примари у пошуках розплати за завдані їм страждання

В Україні багато містичних місць, наповнених сильною енергетикою. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні багато красивих та незабутніх місць. Але туристів часто приваблює й інший бік – містичний. Вони хочуть перевірити, чи правда, що на деяких локаціях можна зустріти примар і відчути найсильнішу енергетику.

Сайт "Сьогодні" зібрав добірку п'яти найзагадковіших місць в Україні.

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Тараканівський форт

Фото: wikipedia.org

Це унікальна оборонна споруда України, розташована у Рівненській області. Його збудували наприкінці XIX століття. Одні легенди розповідають, що це була оборонна споруда, яка стала військовим складом та в'язницею для солдатів, та під стінами поховано понад 200 австрійських військових .

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Інші ж стверджують, що німці тут проводили випробування нової секретної зброї. Місцеві кажуть, що там дуже сильний енергетичний центр і називають Тараканівський форт Містом привідів.

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Підвали та околиці Тараканівського форту. Фото: Інна Собору/Сьогодні

А туристи нібито частенько зустрічають там привидів. Є свідчення очевидців, які стверджують, що вони не лише відчували присутність потойбічних сил у заплутаних лабіринтах коридорів, а й навіть стикалися з привидами. Наприклад, у приміщенні церкви було помічено силует, що нагадує священика.

Існують легенди, що далеко не всі, хто потрапив на територію форту, повернулися назад. Але не варто лякатися завчасно, на сьогоднішній день вжито відповідних заходів безпеки, щоб ніхто випадково не впав в одну з криниць.

Також подейкують, що часом там чути глухі звуки вибухів, невиразний шепіт і фрази, що нагадують військові команди. Дехто стверджував, що їм довелося відчути на собі вплив незрозумілої сили, яка відкидає людину на кілька метрів.

Замок Любарта

Фото: nevdoma.com.ua

Луцький замок – один із найстаріших та найбільших в Україні. Його збудували у XIV-XV столітті, замок належав литовському князю Любарту. 1429 р. там на з'їзді європейських монархів побував князь Вітовт.

Одна із легенд Луцького замку розповідаєпро життя молодої дівчини – Оксани. Жінку полюбив комендант фортеці, та його почуття не зустріли взаємність.

За відмову він покарав Оксану: солдати спочатку знущалися з неї, після чого тіло розрубали на дрібні частки і кинули у річку. З того моменту в замку Любарта з'явився жіночий привид, що блукав вулицями старого міста ночами в пошуках частинок свого тіла.

Історики кажуть, що у міжвоєнний період вранці у замку знаходили мертвих чоловіків зі спотвореними обличчями. Кажуть, таким чином Оксана нагадувала, як не по-людськи з нею вчинили люди у формі.

Невицький замок

Фото: tourinform.org.ua

Невицький замок знаходиться у Закарпатській області, його у XII столітті збудували угорці, щоб захищати свої кордони від Київської Русі. Архітектура замку унікальна – їй немає аналогів у Європі. До наших днів збереглася лише частина будівлі.

За легендами, стіни замку зроблено на основі молока та яєчного білка. Нібито чергова його власниця змушувала мешканців здавати молоко та яйця для розчину, що в результаті призвело до голоду та злиднів місцевого населення.

Пізніше злісній діві здалося мало додавати в розчин яйця і молоко, вона також наказала здавати грудне молоко, внаслідок голоду почали вмирати й маленькі діти.

Але й цього не вистачало у розчин почали додавати людську кров. В результаті чутка про її жорстокість дійшла і до короля Масяша. Він наказав зібрати всіх корів у окрузі та прив'язати їм дзвіночки. Вночі вони влаштували шум під замком і злісна діва вирішила, що розпочався штурм замку. Коли вона намагалася втекти, король Масяш наздогнав її і відрубав голову.

Кажуть що привид горе-будівниці досі блукає замком, періодично лякаючи туристів.

Лиса гора

Фото: Сьогодні

Історична місцевість на території Голосіївського району Києва розташована на Видубичах. Це одна з найбільш загадкових пам'яток столиці України, так зване місце сили, про яке ходить чимало містичних легенд.

Ще до запровадження християнства на Русі в підземеллях жили жерці – зберігали там книжки та золото. Саме на Лисій горі, вони молилися своїм богам. Експерти знаходять там написи стародавніми ієрогліфами та античні апокрифи. Пізніше на гору прийшли християнські ченці, збудували тут підземний монастир, і таємними ходами пов'язали його з Печерською Лаврою.

Дехто стверджує, що містицизм Лисої гори – це не вигадка. Нібито над цим місцем відкрито астральний світ, де матеріалізуються духи. Так, у радянські часи на Лису гору привозили керівників інших держав, де вони загадували бажання, які часто виконувалися.

Вчені пояснюють "аномальність" цього місця тим, що в районі Лисої гори знаходиться одна з найпотужніших геопатогенних зон у Києві.

За гіпотезою вченого Дмитра Лаврова, безліч киян ховалося в Китаївській та Голосіївській пустелях від ворогів. Крім того, нібито за часів Хана Батия у печерах були живцем замуровані тисячі людей. Що може і досі впливати на енергетику цього місця.

Садиба Акіма Суліми у Києві

Фото: ua.igotoworld.com

Одна з найцікавіших споруд у столиці – садиба Акіма Суліми або, як її ще називають, "Сулимівка".

Палац будував у 1833-1835 роках Яким Сулима – далекий родич гетьмана Івана Сулими як міський палац. Але власник так і не дожив до кінця будівництва.

Згідно з легендою, після смерті Сулими його дружина одружилася вдруге за генералом Миколою Ловцовим. Як стверджують, з того часу і почав приходити привид колишнього господаря – першого чоловіка.

У вікнах верхнього поверху люди нібито часто бачили білу постать. Припускали, що це дух Акіма, який може покинути садибу. Мовляв, таким чином він давав знати дружині, що її ревнує. Тільки коли садибу передали на потреби малозабезпечених, привид зник. Проте діти знали цю історію та дуже боялися туди ходити.

Розповідали, що з будівлі випадало каміння, а на горищі ночами нібито чувся гучний сміх.

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