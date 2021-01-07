Куди зможемо піти під час локдауна в Україні: список

Салони краси працюватимуть, але за попереднім записом

Кабінет Міністрів України ввів локдаун у країні з 8 по 24 січня. Крім обмежень і заборон, влада внесла зміни в роботу установ. "Сьогодні" нагадують, що саме буде відкрито під час жорсткого карантину.

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Так, у період зимового локдауна буде дозволено:

робота магазинів (продовольчі товари, ліки та засоби зв'язку);

заправки (без зон харчування);

лікарні (без планових операцій);

банки і фінустанови;

ветеринарні клініки, аптеки;

готелі;

громадський транспорт (у наземному транспорті – тільки сидячі місця, у метро в Києві можуть закривати станції на вхід/вихід);

салони краси (без черги в приміщенні, тільки за попереднім записом);

курсування поїздів не зупинять, але введуть жорсткі обмеження;

пошта;

міжнародне і внутрішнє авіасполучення обмежувати не будуть.

Нагадаємо, у Києві змінять рух громадського транспорту через локдаун.

Крім того, ми писали, що буде заборонено під час зимового локдауна.

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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