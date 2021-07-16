Русский
$ 27,29
32,24
  1. Новини України

Кулаком в обличчя. У Раді побилися депутати (відео)

16 липня 2021 11:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Депутати Вадим Івченко і Микола Сольський швидко розійшлися – поки невідомо, через що стався конфлікт

Народних обранців втихомирили колеги. Фото: колаж "Сьогодні"

Народних обранців втихомирили колеги. Фото: колаж "Сьогодні"

У Верховній Раді 16 липня знову сталася бійка депутатів. Цього разу учасниками бійки стали – нардепи Вадим Івченко ("Батьківщина") і Микола Сольський ("Слуга народу").

Як повідомляє РБК-Україна, нардепи стояли і розмовляли, після чого був зроблений хльосткий удар. Вадим Івченко вдарив кулаком в обличчя представника партії "Слуга народу".

Реклама



Депутати швидко розійшлися – поки невідомо, через що стався конфлікт. Між ними стали нардепи для запобігання загостренню конфлікту.

Раніше ми писали, що в їдальні Ради побилися "слуги народу" – Микола Тищенко зчепився з Олександром Куницьким. Причиною нападу Куницький називає свої викривальні матеріали щодо схем поборів з моряків.

Не пропусти!
В тренді
Кулаком в обличчя. У Раді побилися депутати (відео)
Народних обранців втихомирили колеги. Фото: колаж "Сьогодні"

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше нардеп Нестор Шуфрич висміяв Тищенка в Раді. Він пояснив, чому осадив "слугу народу", а наприкінці виступу з парламентської трибуни красиво послав Тищенка угорською мовою.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Коли вже в Україні спаде спека: синоптик назвала дату
Коли вже в Україні спаде спека: синоптик назвала дату "похолодання"Україна
Аваков відреагував на свою відставку лише двома словами
Аваков відреагував на свою відставку лише двома словамиУкраїна
Ветерани-силовики пішли на штурм Ради: відео зіткнень з поліцією (оновлено)
Ветерани-силовики пішли на штурм Ради: відео зіткнень з поліцією (оновлено)Україна
Аваков не прийшов на роботу, в МВС кажуть –
Аваков не прийшов на роботу, в МВС кажуть – "варить кашу"Україна
Аваков піде в мери Харкова? У
Аваков піде в мери Харкова? У "Слузі народу" готові підтримати ексміністраУкраїна
Пенсії військовим і поліцейським підвищили – хто і які доплати отримає
Пенсії військовим і поліцейським підвищили – хто і які доплати отримаєЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти