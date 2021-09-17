Кульбіда: Є загроза природних катастроф, Україні потрібно готуватися

Начальник Укргідрометцентру розповів, чи варто Україні чекати таких погодних катаклізмів, як були в Європі і Америці

Українців в майбутньому чекають неприємні погодні сюрпризи. Колаж "Сьогодні"

В останні роки клімат змінюється і в Україні, все більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не особливо характерні для нашої країни. Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них вже зараз потрібно бути готовими.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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На питання, чи варто Україні в найближчій перспективі чекати кліматичних змін і катаклізмів: смерчів, повеней, він відповів: "Звичайно ж до цього треба бути готовими завжди, тому що ймовірність виникнення природних катаклізмів вона не зникла, вона збільшується, тому до цього треба готуватися".

"Готуватися треба органам державної влади, місцевого самоврядування, потрібно населення інформувати про ці речі. А ось сказати, коли це може бути ну, звичайно, цього ніхто не скаже", – сказав Кульбіда.

Він пояснив, що кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому нас чекатимуть катаклізми, полягають в загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

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"Якщо такі ось температурні контрасти матимуть місце, то, як правило, при зміні погодних умов будуть виникати всілякі небезпечні природні явища. Але таких масштабних речей, які мали місце в Європі або в Америці, у нас не може бути, тому що активність синоптичних процесів і глибина циклонів, що проходять через територію України, значно менше. Все ж ми ближче до континентальної частини, ніж до моря, а саме там відбуваються найбільші прояви небезпечних природних явищ", – підкреслив синоптик.

В Україну прийшла осінь

Літо в Україні видалося дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня в країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилася.

З другого тижня вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звісно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати також у жовтні. Народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на жовтень.

Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого на Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як розповідав "Сьогодні" найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань, у другій половині вересня погода істотно зіпсується, а наприкінці місяця буде два похолодання, які розділить короткочасне потепління майже до 20 градусів.