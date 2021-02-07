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Кулеба: Безвіз із США поки не реальний, але є альтернатива

7 лютого, 01:49

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Українці зможуть їздити до Сполучених Штатів за програмами мобільності

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що про безвіз зі Сполученими Штатами говорити поки не доводиться, але завдяки "програмам мобільності" можна оживити подорожі між нашими країнами.

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Про це глава МЗС розповів у інтерв'ю "Радіо Свобода".

Водночас, за словами Кулеби, в майбутньому Україна обов'язково порушить питання безвізу з США.

"Чесно вам скажу, зараз це питання нереальне, щоб його порушити і відразу вирішити. Колись ми, безумовно, будемо домагатися такого. Але я за те, щоб ставити собі амбітні, але реалістичні цілі. Тому зараз про безвіз зі США не йдеться", – пояснив він.

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Проте міністр зазначив, що "можуть бути програми мобільності", завдяки яким люди зможуть більше їздити в США, а американці, своєю чергою, в Україну.

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Нагадаємо, в інтерв'ю одному з американських видань президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би домогтися просування зі Сполученими Штатами в туризмі та безвізовому режимі.

Ми також повідомляли, що питання можливої телефонної розмови президента України Володимира Зеленського і глави США Джо Байдена вже порушувалося дипломатами, але його дата поки не встановлена, оскільки поки американський лідер зосереджений на внутрішніх проблемах.

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США безвізовий режим МЗС України безвіз Дмитрий Кулеба
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