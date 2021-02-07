Кулеба: Безвіз із США поки не реальний, але є альтернатива

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що про безвіз зі Сполученими Штатами говорити поки не доводиться, але завдяки "програмам мобільності" можна оживити подорожі між нашими країнами.

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Про це глава МЗС розповів у інтерв'ю "Радіо Свобода".

Водночас, за словами Кулеби, в майбутньому Україна обов'язково порушить питання безвізу з США.

"Чесно вам скажу, зараз це питання нереальне, щоб його порушити і відразу вирішити. Колись ми, безумовно, будемо домагатися такого. Але я за те, щоб ставити собі амбітні, але реалістичні цілі. Тому зараз про безвіз зі США не йдеться", – пояснив він.

Проте міністр зазначив, що "можуть бути програми мобільності", завдяки яким люди зможуть більше їздити в США, а американці, своєю чергою, в Україну.

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Нагадаємо, в інтерв'ю одному з американських видань президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би домогтися просування зі Сполученими Штатами в туризмі та безвізовому режимі.

Ми також повідомляли, що питання можливої телефонної розмови президента України Володимира Зеленського і глави США Джо Байдена вже порушувалося дипломатами, але його дата поки не встановлена, оскільки поки американський лідер зосереджений на внутрішніх проблемах.

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