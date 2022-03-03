Кулеба – Лаврову: Скажіть своєму босу, щоб припинив обстріл міст

Окупанти зараз застосовують в Україні варварську тактику, наголосив міністр

Кулеба (ліворуч) назвав умову для переговорів із РФ. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба через свого російського колегу Сергія Лаврова попросив передати президенту РФ Володимиру Путіну, щоби припинив вбивати мирних громадян. Про це він написав у Twitter.

За його словами, варварська військова тактика Росії полягає в маніпулюванні стражданнями цивільного населення, яке вона сама й завдає.

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"Тепер Лавров звинувачує Україну у перешкоджанні евакуації цивільного населення. Скажіть своєму босу, щоб він припинив безладний обстріл українських міст. Покажіть усьому світу, що Росія налаштована на переговори", – написав Кулеба.

Як ми вже писали, Кулеба поставив на місце Лаврова за його висловлювання на адресу Зеленського. Він наголосив, що президент України не ховається по бункерах, на відміну від господаря Кремля.

Протистояння російської агресії

Україна вже тиждень тримає оборону від російських загарбників. Плани ворога повністю провалилися, він зазнає небувалих втрат на всіх напрямках. За даними Генштабу, тільки за тиждень ЗСУ знищили близько 9000 солдатів країни-агресора.

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Після регулярних поразок на полі бою окупанти перейшли до своєї "улюбленої" тактики – до ударів по мирному населенню. Наприклад, цієї ночі окупанти завдали удару по Ізюму (Харківська область), внаслідок чого загинули вісім осіб.

Також було завдано ракетного удару по Києву. Проте влада заявила, що силам ППО вдалося перехопити ракети.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що окупанти злякалися ганебної поразки. За його словами, російська армія перетворилася на купу терористів та боягузів після того, як українські воїни дали серйозну відсіч окупанту.

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Тим часом Гаазький трибунал розпочав розслідування воєнних злочинів РФ проти України. Що дивно, до позову приєдналися 38 країн світу – такого ще ніколи не було.