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Кулеба присвоїв ім'я Анатолія Зленка найвищій відзнаці МЗС

2 березня, 06:55

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Анатолій Зленко був першим головою МЗС незалежної України

Найвища відзнака Міністерства закордонних справ України "За відданість дипломатичній службі" тепер носитиме ім'я першого голови МЗС незалежної України Анатолія Зленка, який помер 1 березня.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook.

"Таке рішення я ухвалив сьогодні, у день, коли ми втратили першого міністра закордонних справ незалежної України, людину, яка все життя була відданою нашій державі та її дипломатії – Анатолія Зленка", – написав Кулеба.

За його словами, перший міністр закордонних справ незалежної України забезпечив тяглість дипломатичної традиції на зламі 1991 року, заклав фундамент дипломатії нашої країни і виховав багатьох дипломатів.

Кулеба також вважає Зленка зразком дипломата.

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Нагадаємо, перший голова МЗС незалежної України Анатолій Зленко помер 1 березня на 83-му році життя.

Чим запам'ятався Анатолій Зленко, читайте в некролозі: "Батько" української дипломатії Анатолій Зленко починав інженером у шахті".

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