Кулеба присвоїв ім'я Анатолія Зленка найвищій відзнаці МЗС

Найвища відзнака Міністерства закордонних справ України "За відданість дипломатичній службі" тепер носитиме ім'я першого голови МЗС незалежної України Анатолія Зленка, який помер 1 березня.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook.

"Таке рішення я ухвалив сьогодні, у день, коли ми втратили першого міністра закордонних справ незалежної України, людину, яка все життя була відданою нашій державі та її дипломатії – Анатолія Зленка", – написав Кулеба.

За його словами, перший міністр закордонних справ незалежної України забезпечив тяглість дипломатичної традиції на зламі 1991 року, заклав фундамент дипломатії нашої країни і виховав багатьох дипломатів.

Кулеба також вважає Зленка зразком дипломата.

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Нагадаємо, перший голова МЗС незалежної України Анатолій Зленко помер 1 березня на 83-му році життя.

Чим запам'ятався Анатолій Зленко, читайте в некролозі: "Батько" української дипломатії Анатолій Зленко починав інженером у шахті".

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