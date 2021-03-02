Кулеба присвоїв ім'я Анатолія Зленка найвищій відзнаці МЗС

Найвища відзнака Міністерства закордонних справ України "За відданість дипломатичній службі" тепер носитиме ім'я першого голови МЗС незалежної України Анатолія Зленка, який помер 1 березня.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook.
"Таке рішення я ухвалив сьогодні, у день, коли ми втратили першого міністра закордонних справ незалежної України, людину, яка все життя була відданою нашій державі та її дипломатії – Анатолія Зленка", – написав Кулеба.
За його словами, перший міністр закордонних справ незалежної України забезпечив тяглість дипломатичної традиції на зламі 1991 року, заклав фундамент дипломатії нашої країни і виховав багатьох дипломатів.
Кулеба також вважає Зленка зразком дипломата.
Нагадаємо, перший голова МЗС незалежної України Анатолій Зленко помер 1 березня на 83-му році життя.
Чим запам'ятався Анатолій Зленко, читайте в некролозі: "Батько" української дипломатії Анатолій Зленко починав інженером у шахті".
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк