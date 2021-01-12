Кулеба тролить російську вакцину: Пропаганди більше, ніж ефективності

Українцям нав'язують думку, що росіяни – братський народ, каже міністр

Росія завищує ефективність своєї вакцини від коронавірусу "Супутник V", а всі розмови про неї є проявами "гібридної" дискусії.

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Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє РБК-Україна.

"Я хочу чітко сказати, що пропагандистські можливості "Супутника" набагато перевищують його реальні можливості і ефективність. Остаточних результатів досліджень щодо "Супутника" нема", – сказав міністр.

Дипломат зауважив, що для Росії пропагандистський чинник набагато важливіший за медичний показник.

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"Нам нав'язують думку, що "вас усі покинули, а ми – братський народ і готові допомогти", – роз'яснює Кулеба.

За його словами, так Росія намагається нав'язати свою пропаганду та ідеологію шляхом поставки своєї вакцини від коронавірусу на територію України.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Росії почало ще один сумнівний експеримент і видало дозволи на дослідження ще одного препарату від коронавірусу – "Супутник Лайт".

Також нагадаємо, що харківська фармакологічна компанія "Біолік" подала у вітчизняний МОЗ заяву про реєстрацію "Супутник V" в Україні.

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