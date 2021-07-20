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Кулеба: У України більше не буде майбутнього з Росією

20 липня 2021 12:27

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Київ змушений був будувати відносини з Москвою, але тепер в України нові друзі – міністр ошелешив Росію

Кулеба ошелешив Росію. Колаж "Сьогодні"

Кулеба ошелешив Росію. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні з Росією більше не по дорозі – наше майбутнє з Європейським Союзом. Про це він сказав у своєму відео, опублікованому у Facebook за підсумками вчорашнього візиту президента Володимира Зеленського у Грузію.

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За його словам, якщо Україна, Грузія і Молдова не об'єднають свої зусилля у Чорному морі, то Росія перетворить його в своє внутрішнє "озеро". Також він вважає, що без членства наших трьох країн в Європейському Союзі, забезпечити повноцінну безпеку Європи буде неможливо.

"Асоційоване тріо – це, по суті, відрізання трьох наших країн від "русского мира", від концепцій "єдиного народу". Можливо у нас і було дійсно спільне минуле з Російською Федерацією, але спільне майбутнє у нас буде з іншими – не з Росією. На жаль, Росія себе дискредитувала, і ми не можемо їй вірити. Ми повинні з нею будувати відносини, тому що вона залишається політичною реальністю, ми повинні дбати про свою безпеку, але майбутнє України, Молдови і Грузії знаходиться в Європі", – сказав Кулеба.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 19 липня Володимир Зеленський був з візитом у Грузії. Президенти України, Грузії і Молдови підписали Декларацію Батумського саміту "Асоційованого тріо" європейської інтеграції. У той же час Зеленський різко звернувся до ЄС і зажадав конкретики стосовно європейських перспектив України. У цьому році відбудеться саміт "Східного партнерства", і він повинен показати, наскільки Європа зацікавлена в Україні.

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