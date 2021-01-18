Купаємося при -15: де будуть найсильніші морози на Водохреща

На Водохреща, 19 січня, в Україні все ще будуть сильні морози, вночі будуть доходити до -21. При цьому майже на всій території країни без опадів і сонце.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Завтра, українці будуть традиційно купатися в ополонках. Ось тільки мороз на цей раз буде по-справжньому водохресний.
- Київ і область – 13-15 градусів морозу вдень;
- Сумська область – 13-15;
- Харківська – 13-15;
- Луганська – 13-15.
В інших центральних областях і на півночі 11-13 градусів морозу. На півдні, в Рівненській, Волинській та Хмельницькій областях до -10.
"Найтепліше" буде на заході, 4-6 градусів морозу, на Закарпатті – 2-4 морозу. При цьому сніг очікується в Івано-Франківській, Львівській і Закарпатській областях.
А ось найближча ніч очікується дуже холодною: по всій Україні від 17 до 21 градуси морозу.
Як повідомляли новини "Сьогодні", у зв'язку з приходом сильного похолодання українцям дали поради, як пережити морози.
Всі подробиці в спецтемі Водохреща
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