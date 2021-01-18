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Купаємося при -15: де будуть найсильніші морози на Водохреща

18 січня, 12:33

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

В Україну прийшли справжні хрещенські морози, хоч і залишилося їм не довго

На Водохреща, 19 січня, в Україні все ще будуть сильні морози, вночі будуть доходити до -21. При цьому майже на всій території країни без опадів і сонце.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Завтра, українці будуть традиційно купатися в ополонках. Ось тільки мороз на цей раз буде по-справжньому водохресний.

  • Київ і область – 13-15 градусів морозу вдень;
  • Сумська область – 13-15;
  • Харківська – 13-15;
  • Луганська – 13-15.

В інших центральних областях і на півночі 11-13 градусів морозу. На півдні, в Рівненській, Волинській та Хмельницькій областях до -10.

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"Найтепліше" буде на заході, 4-6 градусів морозу, на Закарпатті – 2-4 морозу. При цьому сніг очікується в Івано-Франківській, Львівській і Закарпатській областях.

А ось найближча ніч очікується дуже холодною: по всій Україні від 17 до 21 градуси морозу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у зв'язку з приходом сильного похолодання українцям дали поради, як пережити морози.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Водохреща

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погода Хрещення прогноз погоди морози

Джерело: Сьогодні

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